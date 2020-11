The Sims 4 es un juego que ha enganchado a millones. Si aún no has probado este título desarrollado por Maxis y editado por Electronic Arts, puedes disfrutarlo como juego gratis por tiempo limitado.

The Sims 4 puede descargarse como juego gratis en Steam hasta las 12:00 p.m. del 2 de noviembre. Puedes acceder al título sin costo alguno a través de tu cuenta en Steam.

Si te agradó el juego gratis, ten en cuenta que puedes comprar The Sims 4 con descuentos especiales hasta el 11 de noviembre. Todas las versiones tienen un descuento del 75%, por lo que pagarás 34.75 soles por la edición estándar, 42.25 soles por la Digital Deluxe Edition y 73.75 soles por la expansión Cats & Dogs Bundle.

“Da rienda suelta a tu imaginación y crea un mundo de Sims totalmente único. Explora y personaliza todos los detalles, desde tus Sims a sus hogares y mucho más. Elige el aspecto, la personalidad y la ropa de tus Sims. Define cómo van a vivir día a día. Diseña y construye casas increíbles para cada familia y luego decóralas con tus muebles y elementos decorativos favoritos”, reza la descripción.

Para descargar los juegos online con el descuento especial, deberás tener una cuenta en Steam, descargar el instalador y proceder después con la adquisición del título. Recuerda tener a la mano tu tarjeta bancaria.

Requisitos mínimos

SO: 64 Bit- Windows 7 (SP1), Windows 8, Windows 8.1 o Windows 10

64 Bit- Windows 7 (SP1), Windows 8, Windows 8.1 o Windows 10 Procesador: 1.8 GHz Intel Core 2 Duo, AMD Athlon 64 Dual-Core 4000+ o equivalente (2.0 GHz Intel Core 2 Duo, 2.0 GHz AMD Turion 64 X2 TL-62 o equivalente)

1.8 GHz Intel Core 2 Duo, AMD Athlon 64 Dual-Core 4000+ o equivalente (2.0 GHz Intel Core 2 Duo, 2.0 GHz AMD Turion 64 X2 TL-62 o equivalente) Memoria: 4 GB de RAM

4 GB de RAM Gráficos: 128 MB de RAM y soporte para Pixel Shader 3.0. NVIDIA GeForce 6600 o mejores, ATI Radeon X1300 o mejores, Intel GMA X4500 o mejores

128 MB de RAM y soporte para Pixel Shader 3.0. NVIDIA GeForce 6600 o mejores, ATI Radeon X1300 o mejores, Intel GMA X4500 o mejores DirectX: Versión 9.0

Versión 9.0 Red: Conexión de banda ancha a Internet

Conexión de banda ancha a Internet Almacenamiento: 17 GB de espacio disponible

Requisitos recomendados

SO: 64 Bit Windows 7 (SP1), 8, 8.1, or 10

64 Bit Windows 7 (SP1), 8, 8.1, or 10 Procesador: Intel core i5 o mejores, AMD Athlon X4

Intel core i5 o mejores, AMD Athlon X4 Memoria: 8 GB de RAM

8 GB de RAM Gráficos: NVIDIA GTX 650 o mejores

NVIDIA GTX 650 o mejores DirectX: Versión 9.0

Versión 9.0 Red: Conexión de banda ancha a Internet

Conexión de banda ancha a Internet Almacenamiento: 18 GB de espacio disponible