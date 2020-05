¿Quieres manejar a todo gas? Google Play tiene una amplia variedad de juegos gratis dedicados a los piques y carreras de autos. No gastes horas revisando un juego a la vez. Aquí te decimos cuáles son los que valen la pena probar durante el aislamiento.

El juego gratis Hot Wheels: Race Off cuenta con más de 30 vehículos que podrás conducir en aproximadamente 40 pistas de carretas. Podrás mejorar tu propia colección de carros según avances en el juego.

Need for Speed: No Limits es un juego gratis desarrollado por Electronic Arts. “Domina la competición, aumenta tu REP, después, adéntrate más aún en las carreras, la personalización y los coches. Toma decisiones y nunca mires atrás”, reza la descripción.

En el juego gratis Asphalt 8: Airborne, los usuarios podrán conducir automóviles y motocicletas. Podrás conducir desde el ardiente desierto de Nevada hasta los callejones de Tokio.

Otro título de la misma saga es Asphalt Nitro. “Toma el control de coches de lujo con licencia como el Ferrari LaFerrari o el Lamborghini Veneno en impresionantes escenarios que tendrás que dominar con increíbles acrobacias”, reza la descripción.

El juego gratis F1 Mobile Racing, de Codemasters, cuenta con la licencia de la FIA Formula One World Championship, por lo que tendrás acceso a todas las máquinas que ahora compiten en el certamen real.