Solo estarán disponibles por tiempo limitado. Epic Games actualizará la rotación de videojuegos gratuitos de su plataforma de PC el 26 de enero. Quedará fuera de rotación el título “Epistory - Typing Chronicles”.

“Epistory te sumerge en un juego atmosférico en el que interpretas a una niña montada en un zorro gigante que lucha contra una corrupción insectil de un mundo de origami. A medida que avanzas y exploras este mundo, la historia se desarrolla literalmente y se revelan los misterios del poder mágico de las palabras”.

Desde el 26 de enero, podrás acceder a la descarga de “Adios”, una historia gráfica que te pondrá en diferentes decisiones difíciles en la vida de un criador de cerdos en Kansas que se involucra con las mafias.

Adios

“Adios es un juego cinematográfico en primera persona sobre enfrentar las consecuencias de una complicada decisión. Eres un criador de cerdos en Kansas. Es octubre.

Las mañanas son frías y secas, y has decidido que ya no quieres dejar que la mafia use a tus cerdos para deshacerse de los cuerpos. Cuando tu viejo amigo (asesino a sueldo) y su ayudante llegan con otro cuerpo, finalmente juntas el valor para decirles que ya no quieres continuar”.

Requisitos mínimos

Sistema operativo: Windows 7

Procesador: Intel Core i5-750 a 2,68 GHz / AMD II X4 945 a 3,0 GHz

Memoria: 4 GB de RAM

GPU: NVIDIA GTX 560 / AMD Radeon 6870 o equivalente (los gráficos integrados no son compatibles)

Almacenamiento: 2,5 GB

Requisitos recomendados

Sistema operativo: Windows 10

Procesador: Intel Core i5-3340 a 3,1 GHz / AMD FX-8150

Memoria: 4 GB de RAM

GPU: NVIDIA GTX 670 / AMD Radeon RX 460 o equivalente (los gráficos integrados no son compatibles)

Almacenamiento2,5 GB

Hell is Others

También se habilitará la descarga de “Hell is Others”: “Hell is Others es un juego de disparos PVPVE de terror de extracción. Fuera de la seguridad de tu apartamento se encuentra el infierno negro de Century City.

Una ciudad de noche interminable que se extiende a ambos lados de la línea entre la realidad y la locura. Explora, caza y saquea en un lugar donde la sangre es moneda”.

Requisitos mínimos

Sistema operativo: Windows 10

CPU: Intel Core i5-7400 / AMD Ryzen 5 2600

Memoria: 8 GB

GPU: Nvidia GeForce GTX 1060 / AMD Radeon RX480 o equivalente

DirectX: DirectX 11

Almacenamiento: 2 GB

Requisitos recomendados

Sistema operativo: Windows 10

CPU: Intel Core i5-9400F / AMD Ryzen 5 3600

Memoria: 16 GB

GPU: Nvidia GeForce RTX 2060 / AMD Radeon RX 5700 XT o equivalente

DirectX: DirectX 11

Almacenamiento: 2 GB

¿Cómo descargar los juegos gratuitos de Epic Games Store?

Para poder acceder a los juegos gratuitos de Epic Games debes descargar el cliente en el siguiente enlace. Una vez hayas terminado de configurar la aplicación, te pedirán crear una cuenta y añadir los datos de pago.

Ingresa a la pestaña de “juegos gratuitos” y encontrarás en destacados la lista de tres títulos de rotación. Se procesará como una compra, pero no se cargará nada a la tarjeta.

