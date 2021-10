Halloween está a la vuelta de la esquina. Quizás te interese jugar títulos de terror o ‘survival horror’ en tu PC en esta fecha, pues puedes aprovechar la opción de juegos gratuitos que puedes descargar en Epic Games Store.

La tienda virtual de los creadores de Fortnite busca ganar terreno en PC. Para este fin, la compañía regala cada semana entre un y dos juegos dependiendo de la temporada o los títulos de moda.

Hasta el 28 de octubre podrás descargar Among the Sleep: “Among the Sleep: Enhanced Edition es la versión nueva y mejorada de esta galardonada aventura de terror en primera persona. En el juego te pones en la piel de un niño atrapado en una extraña pesadilla en la que irá en busca de su mamá”.

Desde esa fecha, podrás reclamar DARQ Complete Edition: “DARQ cuenta la historia de Lloyd, un muchacho que se encuentra en medio de una pesadilla lúcida. Incapaz de despertar, debe enfrentar sus miedos y descifrar el significado del sueño”.

Para realizar el reclamo solo hace falta que descargues la aplicación en el siguiente enlace. No te olvides de crear una cuenta y seguidamente visitar la pestaña de juegos gratuitos. Tendrás que completar todos los pasos de la compra pero no se te cargará nada a la tarjeta.

