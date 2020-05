¿Aburrido en casa? Los juegos gratis son una solución para quienes ya no saben qué hacer en los ratos libres. Google Play cuenta con miles de apps en su repertorio, así que tomamos algunos dedicados a la música para que te distraigas durante la cuarentena.

El primero que te recomendamos es Dancing Road: Color Ball Run! El juego consiste en controlar una pelota que deber chocarse con otras en una pista galáctica. Las canciones del juego gratis son originales.

¿Has escuchado acerca de las Baldosas EDM? Con el juego gratis Tiles Hop: EDM Rush!, puedes reproducir diversos tipos de música, desde hermosa música de piano, canciones en guitarra, hasta rock y joyas de EDM.

Un juego gratis perfecto para la coordinación y el ritmo. En Dancing Ballz: Magic Dance Line Tiles Game, el usuario deberá presionar la pantalla cada vez que sea necesario para avanzar en el nivel.

Por último, tenemos Just Dance. El aplicativo promete hacer los bailes y registrar puntos sin la necesidad de la consola. Baila tus éxitos favoritos, elegidos de entre más de 500 canciones disponibles.

JUEGOS GRATIS | Twitch Prime

Amazon Prime tiene una promoción para los jugadores de PC. Unos ocho juegos gratis están disponibles por un mes en la plataforma Twitch Prime, que forma parte del paquete de suscripción de Amazon Prime. Conoce qué hay de nuevo en el catálogo para estos días de cuarentena.

Hay que tener en cuenta que Twitch Prime -y sus ofertas de juegos gratis- se incluye con Amazon Prime y Prime Video. De los ocho juegos gratis para mayo, seis están disponibles hasta finales de mayo, mientras que dos desaparecerán en unas pocas semanas.

Los juegos gratis de Twitch Prime son los siguientes: Yono and the Celestial Elephants, Urban Trial Playground, The Little Acre, Old School Musical, Avicii Invector, Pankapu, Fractured Minds y Snake Pass.