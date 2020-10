Juega gratis “Total War: Warhammer II” en Steam siguiendo estos pasos

¿Con ganas descargar Total War: Warhammer II como juego gratis? Steam está ofreciendo este título desarrollado por Creative Assembly y editado por SEGA por tiempo limitado. Además, está en promoción si desas adquirirlo para tu biblioteca.

Total War: Warhammer II está como juego gratis en el catálogo de Steam hasta mañana, 13 de octubre. Después de esa fecha, el juego se bloqueará y tendrás que adquirirlo. Lo bueno es que tienes hasta el 19 de octubre para comprarlo con el 66% de descuento, es decir, pagando solamente 49.28 soles.

Cabe precisar que los DLC The Warden & The Paunch, The Shadow & The Blade y The Hunter & The Beast tienen entre el 10% y 33% de descuento. Nada mejor para un juego gratis que podrás descargar temporalmente.

“Total War: Warhammer II es un juego de estrategia de proporciones épicas. Elige de entre cuatro exclusivas facciones y decide cómo librar la guerra: lanzando una campaña de conquista para salvar este enorme y fantástico mundo o destruirlo”, reza la sinopsis.

En Total War: Warhammer II encontrarás dos partes diferenciadas: una de ellas es la campaña de mundo abierto por turnos y la segunda consiste en batallas tácticas a tiempo real, ambientadas en el Nuevo Mundo.

Para descargar los juegos online con el descuento especial, deberás tener una cuenta en Steam, descargar el instalador y proceder después con la adquisición del título. Recuerda tener a la mano tu tarjeta bancaria.

Requisitos mínimos

Windows 7 64Bit Procesador: Intel Core 2 Duo 3.0Ghz

5 GB de RAM Gráficos: NVIDIA GTX 460 1GB | AMD Radeon HD 5770 1GB | Intel HD4000 @720p

Versión 11 Almacenamiento: 60 GB de espacio disponible

Requisitos recomendados

Windows 7 / 8 (8.1)/ 10 64Bit Procesador: Intel Core i5-4570 3.20GHz

8GB de RAM Gráficos: NVIDIA GeForce GTX 770 4GB | AMD Radeon R9 290X 4GB @1080p

Versión 11 Almacenamiento: 60 GB de espacio disponible