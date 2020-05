Juegos gratis: los puzzles y rompecabezas más divertidos de Google Play

Siguen las ofertas de los juegos gratis. Google Play cuenta con una variedad interesante de títulos que desafían las habilidades de los usuarios de Android. La mejor manera de entrenar el cerebro es con juegos de acertijos y puzzles.

Para que evites perder el tiempo probando cada aplicación, te dejamos los mejores juegos gratis disponibles en la tienda virtual de Android. Nunca es tarde para exigir de más al intelecto.

Math es un juego gratis que promete subir el nivel de tu coeficiente intelectual con una mezcla de puzzles de lógica y matemáticas.

Brain It On! es otro juego gratis que está dedicado a los puzzles físicos, en el que tendrán que mover o dejar caer objetos y trazar una solución. Hay múltiples formas de resolver cada puzzle.

ENERGY es un juego gratis de conexiones que desafiará a tu cerebro y alentará tu creatividad al completar circuitos eléctricos de bombillas, cables y rayos de luz.

Si lo tuyo es el ajedrez, el juego gratis llamado Problemas de ajedrez ofrece retos para todos los niveles. Es como tener a un entrenador táctico en el celular.

ANDROID | Juegos gratis

El juego gratis Hot Wheels: Race Off cuenta con más de 30 vehículos que podrás conducir en aproximadamente 40 pistas de carretas. Podrás mejorar tu propia colección de carros según avances en el juego.

Need for Speed: No Limits es un juego gratis desarrollado por Electronic Arts. “Domina la competición, aumenta tu REP, después, adéntrate más aún en las carreras, la personalización y los coches. Toma decisiones y nunca mires atrás”, reza la descripción.

En el juego gratis Asphalt 8: Airborne, los usuarios podrán conducir automóviles y motocicletas. Podrás conducir desde el ardiente desierto de Nevada hasta los callejones de Tokio.