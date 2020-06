Juegos gratis: Microsoft ofrecerá todos estos juegos gratis para Xbox en junio

La cuarentena ha hecho que las principales plataformas ofrezcan juegos gratis cada vez más interesantes. Microsoft no se queda atrás en esta tendencia y reveló qué títulos llegarán al Xbox Live Gold y Xbox Game Pass Ultimate.

Coffee Talk (Xbox One, del 16 de junio al 15 de julio), Destroy All Humans! (Xbox, del 1 al 15 de junio), Shantae and the Pirate’s Curse (Xbox One, del 1 al 30 de junio) y Sine Mora (Xbox 360, del 16 al 30 de junio) son los juegos que Microsoft anunció para sus consolas para todo el mes de junio.

El Xbox Live Gold ofrece la red multijugador más avanzada. Consigue de 2 a 4 juegos gratis cada mes y ahorra hasta el 50-75% en Microsoft Store.

El Xbox Game Pass Ultimate, por su parte, incluye los beneficios del Xbox Live Gold con acceso ilimitado más de 100 juegos y títulos exclusivos el mismo día del lanzamiento.

Ten en cuenta que Microsoft está ofreciendo un descuento especial para la suscripción a las plataformas de Xbox.

XBOX SERIES X | Reserva

Microsoft no se queda atrás con la Xbox Series X. El portal web de la compañía creó una página para la preventa de la consola en América y Europa. Conoce los detalles en la siguiente nota sobre esta potente propuesta relacionada con el futuro lanzamiento de videojuegos. Esperemos que la cuarentena no sea una dificultad para disfrutar de todo el potencial de esta poderosa pieza de la industria gamer.

A través de este enlace, podrás acceder a la página de preventa de la Xbox Series X, donde tendrás acceso a la información técnica de la consola y un sistema de alerta para que Microsoft te notifique del lanzamiento por correo electrónico.

“La Xbox Series X marca el comienzo de una nueva generación de videoconsolas en la que las innovaciones de hardware y software deparan posibilidades increíbles para el futuro de los juegos”, reza una de las descripciones.