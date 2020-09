Xbox anunció Doom Eternal para los suscriptores de Xbox Game Pass

Xbox anunció que Doom Eternal será el próximo juego gratis en llegar al Xbox Game Pass, el sistema de suscripción de la consola de Microsoft, a partir del 1 de octubre.

El anuncio del juego gratis fue hecho a través de la página oficial de Xbox, días después de conocerse la compra de Bethesa -desarrolladora de Doom y otras franquicias- por parte de Microsoft.

“En Doom Eternal, te pones la armadura del Slayer, una fuerza imparable e inflexible con una misión singular: arrasar el infierno y salvar a la humanidad. Lucha contra demonios en una épica campaña para un jugador que te lleva a la Tierra, a Marte, a través del infierno y a dimensiones nunca antes vistas”, reza la publicación hecha por Xbox.

La llegada de Doom Eternal como juego gratis por tiempo limitado en Xbox tiene como contexto el futuro lanzamiento de la expansión The Ancient Gods - Part One, programado para el 20 de octubre. Doom Eternal está disponible para las plataformas PS4, Xbox One, PC y Google Stadia.

Xbox Game Pass es un servicio de suscripción desarrollado por Microsoft para usar en Xbox One y con computadoras con Windows 10. Ofrece acceso a más de 100 juegos, con títulos que se agregan constantemente. También podrás jugar directamente en tu consola, PC y dispositivos móviles Android desde la nube.

XBOX SIN STOCK

Era cuestión de tiempo para que sucediera esto. Hoy fue el inicio de la preorden de las consolas Xbox Series X y Xbox Series S, por lo que varios gamers acudieron a las tiendas online para separar una de las potentes consolas. Y como era de esperarse, no quedaron más reservas en solo minutos.

Los pedidos anticipados de Xbox Series X y Xbox Series S se agotaron en las principales tiendas online. El stock de Amazon, Best Buy, Walmart y Gamestop no satisfizo la demanda de la comunidad gamer. Incluso, Microsoft Store no se dio abasto.

Los mercados de habla inglesa fueron los primeros en verse desabastecidos por la demanda de la nueva Xbox Series X. En Latinoamérica, en cambio, la comunidad sigue a la expectativa.