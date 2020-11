Como todas las semanas, Rockstar publicó la lista completa de bonificaciones para GTA Online. Los gamers de este popular juego online recibirán más dinero y experiencia en determinadas actividades, así como descuentos en vehículos.

Comencemos por lo más básico del juego online. Los eventos en modo libre de GTA Online ofrecen el doble de dinero y RP, así como las misiones de venta de moteros. Para esto último, la desarrolladora ha hecho un descuento del 40% en todos los negocios de moteros, por lo que no hay excusa para no ganar dinero en esta semana.

También hay de regalo una cubierta de calaveras para el Thruster y, si tienes suerte, podrás llevar gratis el vehículo de la semana en el podio del casino. Prueba tu suerte con la ruleta para llevarte el Vapi Caracara 4x4.

Otro detalle en esta semana para GTA Online son los descuentos en los siguientes vehículos:

Vapid Desert Raid: 40% off

Vapid Trophy Truck: 40% off

Vapid FMJ: 40% off

BF Ramp Buggy: 40% off

Mammoth Thruster: 30% off

Maxwell Vagrant: 30% off

HVY Barrage: 30% off

Por último, las tiendas Ammu-Nation están regalando pistolas. Solo basta con ir al sitio y hablar con el comprador para elegir el arma que desees.

Ten en cuenta que las bonificaciones en este popular juego online estarán disponibles hasta el 11 de noviembre.

STEAM | The Walking Dead

¿Fanático de The Walking Dead? Una cosa es disfrutar de la serie de AMC por televisión y otra es sumergirte en la historia gráfica a través del videojuego The Walking Dead: The Telltale Definitive Series. Si tienes la curiosidad de probar esta aventura, te contamos que Steam cuenta con un menor precio a diferencia de Epic Games.

The Walking Dead: The Telltale Definitive Series contiene las 4 temporadas, The Walking Dead: 400 Days y The Walking Dead: Michonne, que cuenta con más de 50 horas de juego repartidas en 23 episodios.

A esto se suma que hay mejoras del juego online respecto al rendimiento de personajes, sincronía de labios, interfaz y jugabilidad, además de las mejoras gráficas con los tonos oscuros, siempre tan característicos de The Walking Dead.