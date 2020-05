Google Play tiene varias propuestas para quienes no desean gastar nada de dinero. Sin embargo, hay cosas que merecen ser pagadas para sacarle el jugo al celular con horas de diversión. Para esto hemos elegido varios juegos online que están disponibles para Android, el sistema operativo más popular del mercado.

Vayamos por los clásicos de PlayStation. Rockstar Games dispuso de varios títulos de la saga Grand Theft Auto en la plataforma de juegos online para Android. GTA III, GTA II - San Andreas y GTA Vice City son los valen la pena echarles un vistazo.

Si lo tuyo es la construcción, vale la pena gastar algo de dinero en Minecraft. “Juega en modo creativo con recursos ilimitados o extrae los materiales de las profundidades del mundo en el modo supervivencia”, reza la descripción que cuenta con opción de juego online.

No hay que olvidarnos de Castlevania: Symphony of the Night, el videojuego de la saga que salió para la primera PlayStation. Por tan solo 9.90 soles, este clásico de Konami puede ser tuyo. “Salta, corre y ábrete camino a través del vasto castillo de Drácula como Alucard en este clásico juego de rol de acción y descubre una historia profunda con una variedad única de enemigos”, reza la descripción.

Monopoly, el clásico juego de mesa, tiene una versión para Android que incluye modo multijugador online. “Monopoly de Marmalade Game Studio para Android da nueva vida al clásico tablero con una fantástica ciudad animada en 3D”, precisa la descripción.

JUEGOS GRATIS | Twitch Prime

Amazon Prime tiene una promoción para los jugadores de PC. Unos ocho juegos gratis están disponibles por un mes en la plataforma Twitch Prime, que forma parte del paquete de suscripción de Amazon Prime. Conoce qué hay de nuevo en el catálogo para estos días de cuarentena.

Hay que tener en cuenta que Twitch Prime -y sus ofertas de juegos gratis- se incluye con Amazon Prime y Prime Video. De los ocho juegos gratis para mayo, seis están disponibles hasta finales de mayo, mientras que dos desaparecerán en unas pocas semanas.