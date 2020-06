Juegos online: “Ori and the Wild of the Wisps” está con descuento en Steam

El videojuego Ori and the Will of the Wisps, desarrollado por Moon Studios, está con descuento en la plataforma de juegos online Steam. La oferta incluye la versión promocional con el soundtrack original.

Ori and the Will of the Wisps está a 42.40 soles en la plataforma de juegos online, suponiendo un ahorro del 20% (53 soles). El pack especial que viene con el soundtrack original sale por 53.25 soles (30% de descuento).

“No es la primera vez que el pequeño Ori se enfrenta al peligro, pero cuando un vuelo desafortunado ponga en riesgo a la buhita Ku, va a hacer falta algo más que valor para volver a reunir a una familia, sanar una tierra asolada y descubrir el verdadero destino de Ori. Llega la esperada secuela de los creadores del aclamado juego de acción y plataformas Ori and the Blind Forest. Embárcate en una aventura totalmente nueva dentro de un inmenso mundo repleto de nuevos amigos y enemigos que cobran vida gracias a un impecable trabajo de diseño artesanal”, reza la descripción en Steam.

REQUISITOS MÍNIMOS

REQUISITOS RECOMENDADOS

JUEGOS ONLINE | Star Wars

Star Wars Battlefront III vuelve a ser tendencia en la comunidad gamer. Sucede que el título de EA aparece listado en la plataforma de juegos online Steam, lo que podría convertirse en un próximo lanzamiento.

El tuitero @thexpaw compartió un listado de licencias de software (EULA en inglés por End-User License Agreement) en el que aparecen varios títulos aún desconocidos para Steam. El que más llamó la atención es presencia de Star Wars.

Star Wars Battlefront III (Classic. 2019) aparece con el AppID 1103180, lo que hace presumir la llegada del videojuego a la popular plataforma de juegos online o el regreso triunfal de este proyecto que fue cancelado en 2008.