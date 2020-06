Juegos online: Steam ofrece descuentos en los mejores títulos de EA

La plataforma de juegos online Steam lanzó una oferta especial llamada “The Best of EA”, en la que podrás accedar a los títulos de la desarrolladora Electronic Arts con descuentos especiales.

El juego online más destacado de esta nueva sección de Steam es Command & Conquer Remastered Collection. Este incluye las 3 expansiones, modo multijugador renovado, interfaz de usuario modernizada, editor de mapas, galería de imágenes extra y más de 7 horas de música remasterizada.

También cabe destacar la saga Need for Speed. La plataforma de juegos online ofrece las versiones Deluxe Edition, NFS Heat y Rivals Complete Edition. Todos estos títulos tienen más del 50% de descuento.

Si lo tuyo son los juegos online tipo shooters, te recomendamos Medal of Honor, de 2010, y Medal of Honor: Airbone. Ambos tienen un descuento de 75%.

