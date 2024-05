Las controversias este año para PlayStation no han pasado desapercibidas, y es que hace poco todos los gamers pudímos apreciar como una de estas estuvo ligada al exitoso Helldivers II, esto debido a que desde Sony querían que todos los gamers en PC crearan una cuenta PSN para poder jugar el título en dicha plataforma.

Esto fue algo que disgustó a la comunidad, y no por la flojera de crear una cuenta, sino que el servicio de PSN no está disponible en todos los países. Y si bien recularon con relación a esta decisión para este título, la idea que tienen desde la compañía nipona para futuros títulos en PC es la misma.

Captura de pantalla en Steam en donde se revela que hace falta una cuenta PSN.

Y es que tal cual se puede apreciar en la ficha de Steam (PC) de God of War Ragnarok y Until Dawn, será necesario una cuenta PSN para poder jugarse, de lo contrario, y aunque se haya comprado cualquiera de los dos juegos, no se podrá acceder a ninguno. Y de igual forma, lo más seguro, es que no salgan a la venta en territorios donde no exista el servicio.

Cabe recordar que God of War Ragnarok llegará a PC el próximo 19 de setiembre y Until Dawn a finales de este año.