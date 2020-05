Steam, la tienda virtual de juegos online de Valve, tiene una promoción especial para quienes ya no saben con qué distraerse durante el aislamiento social. Para evitarte el engorroso trabajo de buscar en el catálogo, te decimos algunos recomendados.

El primer juego online es Wreckfest, un título de carreras con temática de derby de demolición. Tiene modelado de daños en el cuerpo blando y dinámica de conducción sofisticada. Se trata de diversión, carreras vertiginosas y choques exagerados. Lo consigues a 37 soles.

El otro juego online que recomendamos en Far Cry 5, desarrollado por Ubisoft. La edición estándar del videojuego tiene un descuento del 75%, por lo que tan solo gastarás 44.99 soles.

Conan Exiles es otro título de Steam que está en oferta. El juego online tiene una reducción del 50%, por lo que puede ser tuyo con 49.97 soles. El título es el más adecuado para los que disfrutan de la sobrevivencia en modo multijugador.

Para acabar, tenemos Black Ops III. Las promociones varían según tus intereses de juego online. Puedes gastar entre 124 y 189 soles. Steam ha lanzado esta oferta del 50% por tiempo limitado.

STEAM | Nuevo juego

Close to the Sun, un título creado por Storm in a Teacup, está a tu alcance en la plataforma Steam. Aprovecha la oportunidad, porque se trata de un proyecto que fue lanzado exclusivamente para la Epic Games Store.

Close to the Sun, disponible para PS4, Xbox One Nintendo Switch y PC, es un videojuego de aventuras de terror en primera persona desarrollado por el productor italiano de videojuegos Storm in a Teacup y publicado por la compañía británica Wired Productions. Fue lanzado el 2 de mayo de 2019.

Para descargar Close to the Sun, deberás descargar Steam en tu computadora. El proceso es fácil y gratuito. Primero deberás acudir a la página oficial de Steam y hacer clic en “Descargar”. Acabado el proceso, tendrás que crear una cuenta para acceder al catálogo de videojuegos.