Juegos para PS5: Los primeros videojuegos de la PlayStation 5

Sony ha revelado últimamente nueva información de su próximo gran proyecto: la PlayStation 5. A pesar que no se hayan querido referir con ese nombre, Kenichiro Toshida comentó en una entrevista a Financial Times que la compañía pensaba que ya era tiempo de tener una consola de nueva generación.

Recordemos que la PlayStation 4 , la consola actual de Sony que compite contra la Nintendo Switch y la Xbox One de Microsoft , fue un terminal que se lanzó en el 2013 en Estados Unidos, y cumplirá 5 años desde su salida al mercado dentro de poco. Si bien se renovó hace poco con la PS4 Pro, cada vez es más evidente que ya es necesario dar el siguiente paso a la próxima generación.

Los analistas de videojuegos concuerdan que la PlayStation 5 estaría viendo la luz aproximadamente en el 2020, ya que Sony terminaría el 2018 como uno de sus mejores años en la venta de la consola y a partir de ese año las ventas bajarían para esperar la próxima generación en el 2019.

Uno de los diseños menos extravagantes de la PlayStation 5 se parece mucho a su predecesora (Foto: PS5) Uno de los diseños menos extravagantes de la PlayStation 5 se parece mucho a su predecesora (Foto: PS5) Uno de los diseños menos extravagantes de la PlayStation 5 se parece mucho a su predecesora (Foto: PS5)

Si esta información es real y recordamos el gran trabajo que se necesita para desarrollar un videojuego, todo indicaría que los títulos preparados para la PS5 ya estarían en desarrollo o en una etapa muy avanzada, ya que preparar un juego con mejores gráficos de la actual generación necesitaría un tiempo aproximado de desarrollo de 4 o 5 años, dependiendo del presupuesto y el tamaño del equipo de trabajo.

En este artículo te contaremos los próximos títulos que tendría la nueva PS5. En esta lista encontrarán los posibles juegos que se estrenarían para la próxima generación o estarían en el primer catálogo de la consola.

Lista de juegos para PS5

The Last of Us Part II – Año 2019 (Foto: PlayStation) The Last of Us Part II – Año 2019 (Foto: PlayStation)

Por todos los rumores e información supuestamente filtrada, Sony apostaría porque su nueva consola, la PlayStation 5, tendría una retro compatibilidad con todo su catálogo de laPS4 y muy posiblemente con algunos títulos lanzados anteriormente.

Sin embargo, una nueva consola de la próxima generación no sería nada sin sus exclusivos o nuevos títulos que demuestren la potencia de la misma. Por ello, aquí presentamos algunos títulos que podrían ser lanzados al mismo tiempo que la PS5 e incluso algunos podrían tener ediciones especiales con la consola.

Cabe mencionar que algunos de estos videojuegos se han confirmado para el 2019, pero nada es seguro porque podrían retrasar su salida para comenzar fuerte con la nueva generación:

Resident Evil 2 – 25 de Enero del 2019

Tom Clancy's The Division 2 – 15 de Febrero del 2019

Anthem – 22 de Febrero del 2019

Sekiro: Shadows Die Twice – 23 de Marzo del 2019

Days Gone – 26 de Abril del 2019

Shenmue III – 27 de Agosto del 2019

Death Stranding – Año 2019

Cyberpunk 2077 – Año 2019

The Last of Us Part II – Año 2019

Nioh 2 – Año 2019

Doom Eternal – Año 2019

Control – Año 2019

Ghost of Tsushima – Año 2019



Precio de la PS5

La PlayStation 5 tendría un precio similar al de su predecesora el día de su lanzamiento (Foto: PlayStation 5) La PlayStation 5 tendría un precio similar al de su predecesora el día de su lanzamiento (Foto: PlayStation 5)

Si Sony sigue trabajando como lo ha hecho hasta ahora, la PS5 tendrá un costo de lanzamiento parecido al de su predecesora, costando 399 euros, 460 dólares o 1530 soles aproximadamente en territorio europeo y estadounidense.

Como es de esperarse, en Latinoamérica su precio se elevará por los costos de envío, teniendo un posible precio final entre los 2000 y 2400 soles, dependiendo también del contenido dentro del paquete o si sería una edición especial con algún juego.

Precio de juegos para PS5

Ghost of Tsushima – Año 2019 (Foto: PlayStation) Ghost of Tsushima – Año 2019 (Foto: PlayStation)

Los precios de los juegos de PlayStation siempre han variado dependiendo de muchas variables. El valor del juego depende de si es un nuevo lanzamiento, una edición especial, una oferta de momento por la época del año, algún aditivo de colección, etc.

Si consideramos solo las ediciones regulares que salen en el lanzamiento y no contamos descuentos especiales o accesos anticipados, los nuevos juegos de la PlayStation 5 costarían un aproximado de 230 y 270 soles, ya que en Estados Unidos y Europa los juegos nuevos tienen un precio entre los 70 dólares o 60 euros.

En Latinoamérica, este monto podría variar por los gastos que hacen las tiendas oficiales que importan el juego oficialmente para tenerlo el mismo día de la salida del mismo. Por otro lado, considerando que laPS5 sería un producto con alta demanda y nuevo en el mercado, es muy probable que sus precios se eleven durante los primeros meses para aprovechar el deseo de exclusividad de los consumidores.