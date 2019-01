Jump Force para PS4 y Xbox One tendrá versión beta para el 17 de enero

La versión Beta de Jump Force estará disponible a partir de 18 hasta el 20 de enero para las consolas PS4 y Xbox One.



La Beta de Jump Force contará con 17 personajes (aparecen en la imagen oficial de Bandai Namco) de los más de 30 que contará la versión definitiva del título. Además, los jugadores tendrán acceso a cinco escenarios.



La descarga de la Beta de Jump Force estará disponible desde el 17 de enero y según cuatro sesiones de juego.



Jump Force es un videojuego que cuenta con personajes de mangas como Yu Yu Hakusho, Saint Seiya, Bleach, One Piece, Yu-Gi-Oh! y Dragon Ball Super.



Jump Force estará disponible en el mercado desde febrero de 2019 en PlayStation 4 , Xbox One y PC.

