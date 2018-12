Just Cause 4 | Recomendaciones para todo recién iniciado en el videojuego [GUÍA]

Just Cause 4 es un juego de mundo abierto que está disponible para PS4 , PC y Xbox One. Su lanzamiento tuvo lugar hace un par de días, por lo que muchos gamers de la franquicia están interesados sobre las nuevas dinámicas del juego.



Si eres nuevo en Just Cause 4, no te preocupes, porque a continuación reuniremos un par de puntos que debes tomar en cuenta para disfrutar el videojuego sin frustraciones de por medio.



Una primera recomendación en Just Cause es evitando las caídas utilizando el gancho. El personaje puede sufrir mucho daño en algunas caídas de altura, incluso llegar a perder a la vida. A este tip se suma el traje de vuelo, pues combinando ambos elementos podrás alcanzar zonas inaccesibles en el mapa.



Otra recomendación es echar mucho ojo a las cajas de armas que encontrarás en el suelo del mapa. Te contamos que estas son importantes por su contenido, ya que te servirán para allanar el terreno en Just Cause 4.



El Nivel de Caos vuelve en Just Cause 4, un sistema de progreso, que podrás ir aumentando conforme pases horas en el juego realizando actividades y obteniendo nuevas habilidades.



Finalmente, utiliza todas las habilidades del personaje para explorar el entorno al máximo. Recuerda que este puede nadar, saltar, casi volar y utilizar vehículos, algo muy recomendable por la extensión del escenario.