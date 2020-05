Durante toda su historia en la industria de los videojuegos, Sony ha tomado la difícil decisión de no continuar dando soporte técnico y mantenimiento a los servidores de sus consolas anteriores a la PlayStation 3 y de juegos antiguos que tienen años funcionando. Entre ellos, Killzone: Mercenary, que vio sus servidores apagados súbitamente sin previo aviso de la compañía.

Si bien por una parte esto es lógico, ya que ninguna empresa puede mantener por siempre todos los servidores de los juegos que se crean, tomar una decisión tan drástica y sin avisar a aquellos usuarios que registren visitas al juego regulares, es algo muy mal visto por la comunidad, en especial por aquellos que vieron en Killzone: Mercenary la mejor oportunidad para aprovechar la PS Vita.

Killzone: Mercenary es un videojuego de disparos en primera persona para PlayStation Vita, lanzado en septiembre de 2013 y desarrollado por Guerrilla Cambridge. Este fue el segundo juego portátil de la serie de videojuegos Killzone y el quinto en general. El mismo recibió en su mayoría comentarios positivos de parte de la crítica internacional y muchos lo calificaban como el mejor FPS de la portátil de Sony.

Por este motivo, los jugadores se sorprendieron de que repentinamente ya no podían ingresar al juego. ¿Qué pasó exactamente? ¿Por qué la compañía de PlayStation terminó el soporte para este videojuego si aún tenía un público fiel entrando de vez en cuando?

¿POR QUÉ SONY CERRÓ LOS SERVIDORES DE KILLZONE MERCENARY?

"Killzone: Mercenary" fue considerado uno de los mejores FPS de la PS Vita (Foto: PlayStation)

La PlayStation Vita tuvo una vida corta y difícil, ya que no logró atraer a una audiencia significativa a pesar de ser la versión portátil de una de las consolas más famosas del mundo. Aunque el sistema contó con una serie de exclusivas de alta calidad al principio, como Uncharted: Golden Abyss, Gravity Rush y Persona 4: Golden, el soporte para Vita terminó rápidamente, y el sistema finalmente no logró ni siquiera una fracción del éxito de su predecesor, el PSP.

Uno de los títulos mejor calificados de Vita fue Killzone: Mercenary, lanzado en 2013. La escisión de la aclamada franquicia Killzone de Guerilla emocionó a los jugadores con sus visuales asombrosos y un juego que estuvo a la altura de sus hermanos mayores de consola, pero lo que más emocionó a todo el mundo fue que tenga un multiplayer que muchos aprovecharon en su época.

Por estos motivos, es muy difícil saber exactamente por qué Sony decidió dejar de dar soporte a los servidores del juego. Los informes comenzaron el 30 de mayo, según GameRant, después de que muchos se conectaran para jugar un partido en línea de Killzone: Mercenary, solo para descubrir que simplemente no podían, sin entender que fue lo que sucedió.

En definitiva, este no es el primer juego que deja de tener su multijugador. Por ejemplo, Sony cerró los servidores de Driveclub no hace mucho tiempo, un juego de carreras de 2014, pero emitió un anuncio oficial con anticipación. Sony aún no ha comentado por qué cerró los servidores de Killzone: Mercenary o por qué no dio ninguna advertencia.

Curiosamente, Killzone: Mercenary todavía está disponible en la PlayStation Store, lo cual no es sorprendente dado su modo de campaña, pero aún en su descripción promueve el “multijugador sólido”. Podría haber varias razones para que el cambio llegara tan repentinamente, dejando a muchos con más preguntas que respuestas.

Lo más probable es que hayan tenido que hacer un mantenimiento fuera del horario de rutina, una actualización de servidores o simplemente un error dentro de los mismos. Sin embargo, los jugadores temen que, cuando Sony se pronuncie, comente que han tomado la decisión de cerrar definitivamente el online de este recordado título.

Por ahora solo queda esperar a que la compañía publique un comunicado oficial sobre este tema, revelando cuál fue el motivo de estos errores de conexión y dar una explicación convincente a sus jugadores de por qué ya no brindarán el servicio online de Killzone: Mercenary.

