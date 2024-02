Atención gamers amantes del combate y los títulos de lucha, SNK anunció las versiones físicas de The King of Fighters XIII GLOBAL MATCH (KOF XIII GM) para PlayStation 4 y Nintendo Switch, además de una versión coleccionable que incluye varios extras para los fanáticos.

Por otro lado, también fue anunciada la disponibilidad de KOF XIII GM en las tiendas digitales de más países de América del Sur, como Argentina, Brasil, Colombia y Chile, entre otros. Con esto, SNK CORPORATION asegura llegar a públicos y regiones más amplias, con el fin de llevar las novedades que esta nueva versión de KOF XIII ofrece, siendo el Rollback Netcode una de las más llamativas, pues permite que los jugadores de todo el mundo puedan disfrutar de un juego en línea sin interrupciones.

Pero eso no es todo ya que además de la versión Standard la cual contiene el juego en disco Blu-ray para el caso de PS4, y la Game Card para el caso de Switch, la Edición de Colección de The King of Fighters XIII GLOBAL MATCH será una verdadera sorpresa para los fanáticos del último juego de la serie que luce gráficos hechos de manera clásica y sprites en 2D. Estas ediciones estarán disponibles para preventa en ambas plataformas hasta el 24 de marzo.

Además de la versión física de KOF XIII GM, la Edición de Colección incluye la banda sonora oficial del juego, un llavero y un póster de 40,6 cm x 30,4 cm, todo contenido en una caja de metal, ideal para exhibir en los estantes de los fanáticos.

Detalles aparte, ambas versiones físicas se pueden comprar en el sitio oficial de Limited Run Games.