League of Legends cuenta con más de 160 campeones en la actualidad y se ha convertido en un referente dentro de la industria de los MOBA y los eSports. Tras el cierre del Mid-Season Invitational 2023, el torneo de medio año, se esperaban importantes actualizaciones en los juegos de Riot Games, incluyendo VALORANT.

Pues la compañía no ha decepcionado. Durante la tercera semana de junio, la desarrolladora habilitó el parche de Teamfight Tactics que cambiaba por completo la jugabilidad del ajedrez autogestionado y días más tarde se anunciaría Naafiri, el nuevo campeón.

A través de las redes sociales, Riot Games ha compartido diferentes avances de la sabueso que promete convertirse en el campeón favorito para los mid-laners. “Su manada siempre encontrará a la presa solitaria. Entonces todo depende de ti: Pasar hambre o saciarte”, se lee en la descripción del personaje.

Se puede ver a varios sabuesos persiguiendo a su presa, quien deja caer un cuchillo que parece llevar el alma de un demonio o una Oscura, como narra en la historia oficial. Así es como nació este sabueso que puede controlar a una manada.

“Recuerdo estar charlando con un grupillo de gente cuando alguien dijo algo que se me quedó grabado en la cabeza: un perro solo no da tanto miedo; a nadie le asusta un coyote. Lo que da miedo es la manada, y el hecho de que otro coyote se está acercando por detrás mientras no miras. Así que empezamos a explorar teniendo eso presente”, añade Riot Twin Enso sobre la creación del personaje.

Habilidades de Naafiri

Pasiva - Carne fresca

Naafiri genera miembros de la manada que atacan a los objetivos de sus ataques y habilidades.

Q - Dagas de los Oscuros

Naafiri lanza hasta dos dagas. Si el objetivo está sangrando, esta habilidad inflige daño y sangrado adicionales.

Los miembros de la manada atacan a los enemigos alcanzados.

W - Persecución sabuesa

Naafiri y su manada se deslizan hasta un enemigo, chocando contra el primer enemigo alcanzado al que le inflige daño.

E - Destripar

Naafiri se desliza e inflige daño a los enemigos en una zona a su alrededor. Tras esto, llama a su manada y la cura al máximo.

R - Llamada de la manada

Naafiri mejora a su manada y genera más miembros. Obtiene una mejora de velocidad y de visión. Al atacar a un campeón, también obtiene un escudo.

Todos los efectos se reinician con el primer asesinato o asistencia.

Al tratarse de una asesina, cuenta con habilidades simples pero letales. Escapar de la manada es sumamente difícil, así que quizás necesitarás de tus compañeros para caminar seguro por la Grieta del Invocador.

