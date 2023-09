Un cuento, una historia, un clásico de la lectura, una trama la cual plantea las debilidades de personajes y que al mismo tiempo nos representan, como la misma existencia del ser humano. Y en este caso, Lies of P podría considerarse como la debilidad que muchos gamers tendrán; y que además, mentirlo sería fatal.

Y es que el trabajo de Neowiz, previa versión de prueba lanzada hace poco tiempo y que dejó interesantes propuestas, apuntar a que Lies of P se convierta en uno de los mejores juegos del género “Souls” a la fecha, uno que casi de forma literaria se desarrolle como un cuento el cual goza de su propio estilo.

El nuevo videojuego del género Souls ya se encuentra disponible en nuestro mercado.

Érase una vez

Lies of P nos trasladará a la clásica y encantada historia de Pinocho, la fábula de Carlo Collodi. Teniendo esto presente, podremos reconocer diversos que el mismo estudio tomó para desarrollar una narrativa inconfundible. Ahí estarán Geppetto, el Hada Azul, Pepe el Grillo, las marionetas, y mucho más, como las “mentiras”. Todo esto veremos en esta trama, esta obra qué si bien es conocida, gozará de estilo propio en todo su desarrollo, sorprendiendo a todos por los vaivenes de Pinocho.

Y es que el argumento de este título, con todos los cambios, giros y reimaginación, es sólido por sus cuatro costados, ya que a todo lo comentado y diversos extras como los personajes secundarios y nuestra misma naturaleza, por ejemplo, este videojuego atrapará a más de uno en cada uno de sus recovecos.

Sus diálogos y pedidos de cada uno de los personajes que conoceremos, los detalles e historias tras los diversos elementos que encontremos y muchos más objetos, serán parte de una gran experiencia, inmersiva y compleja, algo que en todas las horas de juego demostrarán que Lies of P es un videojuego que no solo se juega, sino que al mismo tiempo se siente.

El nuevo videojuego del género Souls ya se encuentra disponible en nuestro mercado.

Elegancia

A todo esto, muchos gamers siguen esperando la llegada de Bloodborne a PC. Mi respuesta sería: “Olvídenlo”. Y lo mencione por que aquí tendremos eso pero visto desde otras perspectiva, una la cual ofrece un combate más elegante y estilizado, pero que al mismo tiempo llega a niveles viscerales, y con metal incluido, un estilo que se adecua a una obra literaria en donde la decadencia de una sociedad brilla en todo momento.

Y es que Lies of P muestra detalles frívolos y estéticos llevados de forma correcta a sus mecánicas de juego mientras hacemos frente a diversos personajes, marionetas, grandes aberraciones y más. Un cuento bélico el cual resulta hermoso presentando un sistema de juego pulído y al mismo tiempo exigente.

El nuevo videojuego del género Souls ya se encuentra disponible en nuestro mercado.

Y para todo esto haremos uso desde espadas, mazas, dagas, alabardas u objetos consumibles, pero lo más llamativo será nuestro brazo mecánico, el cual presenta diversas habilidades como el acortar distancias o hacer uso de objetos como talismanes mientras disfrutamos de los estilos de juego que nos propone, todos con un mismo grado de entretenimiento, y es que podremos ser ligeros y esquivar o pesados y atacar, pero siempre de forma equilibrada.

Fuera de esto, podremos mejorar nuestras armas, subir nuestro nivel, comprar objetos a los diversos comerciantes, gozar de habilidades para cada tipo de arma y otros aspectos más, como el sistema de ensamblaje de armas, el cual ofrecerá un diverso set de movimientos y ataques especiales, todo dependiendo de las empuñaduras y hojas que usemos, todo un soplo de aire fresco al apartado jugable que ofrece este título.

El nuevo videojuego del género Souls ya se encuentra disponible en nuestro mercado.

Diseños y jefes

Otro de los aspectos que más me llamó la atención es el diseño de los jefes y cada uno de los niveles. Y es que el trabajo presentado es realmente para el aplauso. El desarrollo del título por parte del estudio es pulcro, e incluso luego de morir muchas, y recalco… muchas veces, la sensación de frustración no estuvo presente.

Pero volviendo al punto de los jefes, esto ofrecen una gran calidad artística, fuera de el tratar de vencerlos y lo desafiantes que resultan. Están muy bien pensados y trabajados. Es más, el llegar a estos mediante los caminos o senderos no solo será un mero trámite, ya que los simples enemigos o marionetas, ubicados en donde menos te los esperas, nos complicarán la vida. Pero entre secciones podrémos encontrar los Stargazers, o dicho de otra manera las Hogueras de turno, puntos o checkpoints en donde podremos darnos un respiro.

El nuevo videojuego del género Souls ya se encuentra disponible en nuestro mercado.

La Belle Époque

El apartado visual, Krat, lugar en donde se desarrollará toda nueva aventura, y sin ser muy osado, es uno de los mejores trabajos gráficos y ambientaciones que he podido apreciar a la fecha. Artísticamente es para quitarse el sombrero poder apreciar cada detalle de este universo, y su interconectividad.

La mezcla de elementos de corte lo steampunk y lo cósmico, pasando a lo “mecha” y lo de tipo religioso luce genial. Todo mezclado de gran manera, y llegando a un punto en donde nuevamente mencionaré a los jefes de turnos, seres que ofrecen una dicotomía muy marcada, y es que dentro de toda su fealdad podremos encontrar cierta belleza en estos.

Y como punto de soporte a todo esto, tendremos una banda sonora la cual captura en gran forma ese estilo de la Belle Époque, apoyado con lo que serán sonidos ambientales de turno y efectos los cuales suman en todo momento la experiencia de juego. Eso sí, el título no está localizado para nuestra región, pero cuenta con subtítulos en español, por lo que nadie podrá perderse detalle alguno.

El nuevo videojuego del género Souls ya se encuentra disponible en nuestro mercado.

Conclusión

La pregunta cae de madura, ¿acaso Lies of P es el mejor “souls” de toda la historia?. Difícil, pero no tengo duda alguna que está entre los mejores. Me crecería la nariz si lo pusiera en el primer lugar, pero negarlo también sería un crimen. Y si bien tiene ciertos detalles mínimos a corregir, o alguna viruta de madera sin pulir, el título de Neowiz es casi perfecto en todo lo que ofrece.

El análisis de Lies of P fue desarrollado gracias al envío de una copia digital del título enviada por Neowiz para consola PlayStation 5.

FICHA TÉCNICA

• PLATAFORMA: PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, PC

• DESARROLLADORA: Neowiz

• GÉNERO: Acción, Combate, Rol

• DISTRIBUIDOR: Neowiz

• PUNTAJE: 9.3

Tráiler de lanzamiento de Lies of P