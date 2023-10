Uno de los grandes títulos de rol y acción que veremos este año es Star Ocean: The Second Story R, el cual Square Enix lo estará lanzando la próxima semana a todos los mercados.

Pero para que puedan apreciar el nivel que ofrecerá este título, la compañía japonesa ha revelado el tráiler de lanzamiento, el cual nos permite apreciar grandes efectos visuales, gráficos en alta calidad y muchos detalles más.

Pero además de esto, Square Enix ha revelado nuevas características del videojuego, como las Assault Actions, las cuales se podrán aplicar luego de obtener joyas. Pero lo más llamativo es que gracias a las mismas podremos invocar a otros personajes de otros títulos la franquicia como Roddick de la primera entrega o Fayt de Star Ocean III: Till the End of Time, entre otros; aunque primero deberemos derrotarlos.

Como plus, tendremos la opcipon New Game Plus, la cual permite transferir todos los objetos, niveles ganados, estadísticas y demás a un nuevo juego.

Star Ocean: The Second Story R saldrá a la venta el próximo 2 de noviembre para PlayStation 4, PlayStation 5, PC y Nintendo Switch.

Tráiler de lanzamiento de Star Ocean: The Second Story R

Escucha Dale Play en Spotify. Sigue el programa todos los lunes en nuestras plataformas de audio disponibles.