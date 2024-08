Nada como lo gratis para empezar tus partidas en tu Battle Royale favorito. Sumérgete en todo lo que los códigos de Free Fire te ofrecen este miércoles 14 de agosto de 2024. Canjearlos es un proceso sencillo y seguro, realizado directamente a través de la plataforma oficial de Garena, por lo que tu cuenta estará siempre protegida.

Los códigos tienen una validez de solo 24 horas y son compatibles tanto con dispositivos Android como iOS. Según tu fortuna en este día, podrías obtener skins de armas que potencien tu desempeño en el juego y artículos cosméticos para darle un toque único a tu personaje.

Aquí te dejamos la lista completa de códigos de Free Fire. Asegúrate de tener acceso a tu cuenta de Garena, ya que las recompensas no son transferibles una vez canjeadas. Apúrate porque puedes quedarte sin los regalos.

Códigos de Free Fire para hoy, miércoles 14 de agosto de 2024

MRHNUPYOFADO

MJTFAER8UOP16

XSDCFVGHJKLO

IUYTBNJKOPOL

FF49MLIKESGV

FFGYBGJIGTCD

VFGVJMCKDMHN

NDJDFBGJFJFK

VFGVJMCKDMHN

XJDJGFVDFKVH

SD19RKJ175GR

FFMCLJESSCR7

VFGVJMCKDMHN

IUYTBNJKOPOL

MRHNUPYOFADO

MJTFAER8UOP16

XSDCFVGHJKLO

FF49MLIKESGV

FFGYBGJIGTCD

VFGVJMCKDMHN

FFMCLJESSCR7

NDJDFBGJFJFK

XJDJGFVDFKVH

SD19RKJ175GR

Cómo usar los códigos de Free Fire

Ingresar los códigos al sistema de Free Fire es sencillo y no hay excusa para no hacer el trámite antes del vencimiento. Te recordamos que no debes preocuparte por la seguridad de tu cuenta, porque se trata de un proceso oficial desde la misma desarrolladora. No dejes pasar el tiempo para arrancar con lo mejor del inventario para esta fecha.

Ingresa a este enlace para acceder a la página web oficial de recompensas de Free Fire ( Sitio de Canje de Recompensas) .

para acceder a la página web oficial de recompensas de Free Fire ( . Después inicia sesión con cuenta de Free Fire desde Facebook, VK, Google, Huawei, Apple o Twitter.

Indexa el código de doce caracteres. Asegúrate de no confundir los números con letras y confirma la operación.

Una vez confirmado el código, solo tendrás que esperar unos minutos para recibir el obsequio en tu cuenta.

Agenda semanal de Free Fire

📕 ¡LA #AGENDASEMANAL ESTÁ AQUÍ! 📕



Esta es la ÚLTIMA OPORTUNIDAD para dominar la técnica 🔥⚔️



💪 Prepárate para el enfrentamiento completando tu colección #FFXDemonSlayerKimetsuNoYaiba y perfecciona tu entrenamiento con grandes descuentos.#FFXDemonSlayer #KimetsuNoYaiba pic.twitter.com/FsJAfXyRla — Garena Free Fire LATAM (@freefirelatino) August 13, 2024

Instala Free Fire en tu celular

Free Fire es un videojuego gratuito que está disponible en Android y iOS con opciones de compra en la plataforma. Garena ha desarrollado el título para que los usuarios con los sistemas operativos Android 4.1 y iOS 11 para adelante puedan divertirse sin problemas técnicas.

Te puede interesar