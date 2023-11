Los tiempos cambian para mejor... En los últimos años, hemos sido testigos del ascenso de personajes femeninos destacados en videojuegos de acción. Tan sola esta oración me recuerda a Lara Croft y Samus Aran en la década de los noventa. Ya sea en historias de supervivencia, travesías de la pobreza a la riqueza, o enfrentándose a hordas de enemigos para evitar apocalipsis, los jugadores encarnado a poderosas heroínas que bien merecen ser recordadas en tu consola o plataforma preferida.

La escena independiente también contribuye significativamente al ofrecer personajes femeninos y masculinos con profundidad y complejidad. En este contexto, los expertos de Acer hicieron una lista de los seis de los mejores y más recientes juegos que presentan protagonistas femeninas. Los títulos subrayan el crecimiento de la presencia de la mujer en la industria del videojuego y el compromiso de importantes empresas, como Electronic Arts, Ubisoft y Activision Blizzard, con la mejora de la diversidad e inclusión de las mujeres.

Los mejores juegos de PlayStation y Xbox con mujeres como protagonistas

The Last of Us Part II

La secuela de The Last of Us cuenta con dos protagonistas femeninas: Ellie, conocida desde el primer juego donde era un personaje central, y Abby, una soldado y principal antagonista de la nueva historia. En The Last of Us Part II, la historia se centra en las luchas de Ellie por aceptar la brutal realidad del nuevo mundo, y los jugadores también pasan bastante tiempo en la piel de Abby. Algunos de los eventos del juego no le sentaron bien a todos, y Abby tampoco era un personaje particularmente popular. Aun así, su inclusión permitió a los desarrolladores contar un tipo de historia muy diferente a la del primer juego, animando a los espectadores a reflexionar sobre sus pensamientos sobre Ellie y Joel, el protagonista anterior. La perspectiva es importante, y ese es definitivamente el caso cuando se miran los acontecimientos a través de los ojos de Abby. En cuanto a la jugabilidad, vuelve a ser una mezcla de acción, aventura, terror de supervivencia y sigilo, con un toque añadido de elaboración y algunas mejoras con respecto al original.

Horizon Forbidden West

Horizon Forbidden West es la secuela directa del aclamado por la crítica Horizon Zero Dawn. La secuela se basa en el éxito del primer juego, y los jugadores siguen a la cazadora de máquinas Aloy, quien también fue la protagonista en el juego anterior, mientras viaja al Oeste Prohibido para enfrentarse a una nueva amenaza urgente y desconocida que podría significar el final. de toda la vida en la Tierra. Los jugadores se sumergen en un futuro postapocalíptico, donde las comunidades humanas tribales deben coexistir con máquinas impresionantes pero mortales. La presencia de numerosos monstruos en el entorno único de Forbidden West, junto con el extenso mundo de las ruinas, crean una experiencia de juego interesante, y Aloy es excelente como protagonista.

Metroid Prime Remastered

La cazarrecompensas Samus Aran, la estrella de la franquicia Metroid de Nintendo, es una de las primeras protagonistas femeninas que apareció en un videojuego. Cuando Metroid debutó en Nintendo Entertainment System en 1986, Samus fue representada simplemente como un héroe con traje cibernético. Sólo al final del juego los jugadores se enteraron de que la persona detrás del casco era una mujer. De hecho, la cazarrecompensas intergaláctica fue reconocida en su momento en el Libro Guinness de los Récords, y Samus ganó el título de “primer personaje femenino humano jugable en un videojuego convencional”. Genéticamente mejorada, Samus usa su Power Suit cibernético y su Arm Cannon primario para proteger la galaxia de los molestos Piratas Espaciales que intentan aprovechar el poder de las criaturas parásitas Metroid, además de luchar contra algunos desagradables monstruos espaciales en el camino. Metroid Prime Remastered, lanzado a principios de 2023, es una recreación fiel ritmo por ritmo del clásico original de GameCube con un cambio de imagen visual completamente pulido.

Hellblade: Senua’s Sacrifice

La protagonista principal de Hellblade, Senua, es una de las mejores protagonistas femeninas que hemos visto en mucho tiempo. Senua, un personaje intrigante y arriesgado, fue diseñado inteligentemente por el desarrollador Ninja Theory, quien trabajó en estrecha colaboración con consultores profesionales y personas con experiencias vividas para crear una representación reflexiva de la psicosis en el contexto de un videojuego. Los jugadores se sumergen en el paisaje mental de Senua, una mujer que es a la vez una enferma mental y una heroína, mientras supera los desafíos de los mundos espiritual y físico mientras se abre camino a través de las Islas Orcadas a finales del siglo VIII. Mientras las voces en su mente le juegan trucos y le mienten, los demonios se manifiestan de la nada e intentan detener su progreso, y el mundo a su alrededor cambia y cambia, negándole el uso de sus sentidos y su lógica, Senua debe luchar. su camino hacia Helheim. Su viaje es la lucha contra sus propios demonios, y el juego nunca deja claro si realmente son demonios o simplemente los que ella misma creó. De cualquier manera, su capacidad para sobrevivir a ellos convierte a Senua en una protagonista femenina de la que estudiar y aprender en los años venideros.

Bayonetta 3

Aunque puede que sea toda ropa escasa, comentarios sugerentes y algún que otro rasgo, Bayonetta es sin lugar a duda una mujer dura. En Bayonetta 3, la bruja cazadora de ángeles debe enfrentarse a armas biológicas creadas por el hombre llamadas Homunculi y a una entidad conocida como Singularity que amenaza con destruir el multiverso. Ella cuenta con la ayuda de un conjunto de personajes, incluido un aquelarre de versiones de ella misma de un universo alternativo y una nueva bruja en entrenamiento llamada Viola. Como ser místico, Bayonetta puede usar la magia para hacer de todo, desde transformarse en varios animales, retorcer su cabello hasta convertirlo en un dragón devorador de demonios y trascender las restricciones físicas del espacio. La serie Bayonetta, presentada por primera vez en 2009, tomó algo exagerado e hipersexual y lo mantuvo así. En los juegos, el elegante acento inglés de Bayonetta y sus gafas de bibliotecaria yuxtaponen maravillosamente sus acciones frenéticamente asesinas, lo que hace que este sea un juego divertido en todo momento.

A Plague Tale: Requiem

Amicia de Rune ya era una gran protagonista en A Plague Tale: Innocence junto a su hermano Hugo, pero la secuela salió airosa por la forma en que se cuenta la historia y cómo se entrelazan los destinos de los personajes. En A Plague Tale: Requiem, los jugadores se ponen una vez más en la piel de Amicia mientras ella cuida de Hugo y busca una cura para su misteriosa aflicción. En cuanto a la jugabilidad, es principalmente un juego de sigilo, aunque hay nuevas opciones de combate disponibles. Amicia también obtiene nuevas herramientas, incluida una ballesta que rápidamente se vuelve sorprendentemente útil, y Hugo puede usar sus poderes para ayudar a Amicia a resolver acertijos y eliminar enemigos: los soldados de la Inquisición francesa. En el juego, Amicia debe tomar decisiones cada vez más difíciles y desesperadas, mientras lidia con la carga del deterioro de su salud mental. A Amicia finalmente se le asigna la tarea imposible de acabar con la vida de su hermano, lo que los jugadores pueden decidir no hacer, solo para que Lucas lo haga al final. Es un juego único con un ligero giro en el género de acción y aventuras.