Hasta que Nintendo se acordó de la comunidad... Nintendo Switch tiene varios años en el mercado y la compañía nipona no ha hecho comentarios respecto a la siguiente generación de su consola híbrida mientras el mundo se divierte con las PS5 y Xbox Series X/S de la competencia. Por suerte, el silencio se acabó.

Shinya Takahashi, director y consejero delegado principal de Nintendo, ha señalado que la Nintendo Switch 2 será “una consola completamente diferente”.

“El concepto de hardware y software integrado no ha cambiado, pero antes el desarrollo de software no solía comenzar hasta que el desarrollo del hardware había terminado. Recientemente, los equipos de desarrollo de hardware y software han estado manteniendo conversaciones como una única unidad, comenzando en las fases iniciales del desarrollo de hardware. Esto nos permite crear software que aprovecha las características del hardware y desarrollar hardware que permite nuevas ideas en el software”, señaló Takahashi en la presentación de los últimos resultados financieros de Nintendo.

El ejecutivo de Nintendo agregó que “los equipos de hardware y software seguirán trabajando como uno solo, no solo para el desarrollo de nuestro software y hardware dedicados para plataformas de videojuegos, sino también para accesorios y otros productos de hardware, con el fin de crear productos que los consumidores disfruten a la hora de jugar”.

Takahashi no precisó sobre los detalles técnicos de la nueva consola ni en qué se diferenciará de la Nintendo Switch que tenemos actualmente en el mercado. Al menos, aclaró que la compañía tiene planificado el lanzamiento de su nueva máquina para finales de 2024.

Novedades sobre The Legend of Zelda

El diseñador de Nintendo, Shigeru Miyamoto, también participó de la ronda de preguntas de la presentación de los últimos resultados financieros. Aprovechó la oportunidad para hablar sobre la evolución del desarrollo de la compañía a través de Link.

“The Legend of Zelda ha evolucionado junto con nuestro hardware. Creemos que la diversión de un videojuego reside en la jugabilidad interactiva, donde un jugador puede experimentar mediante prueba y error para ver cómo reacciona el juego. Si bien The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom no utiliza tecnología específica de hardware como un sensor de movimiento para permitir que Link mueva su espada, hace pleno uso del controlador Nintendo Switch y el entorno de desarrollo de la plataforma, utilizando las características del hardware para ofrecer controles suaves e intuitivos sobre una amplia variedad de movimientos. Esto demuestra la profunda coordinación entre hardware y software en nuestro proceso de desarrollo, que continuaremos fortaleciendo, por lo que esperamos que esperen con ansias nuestros futuros lanzamientos de software”, concluyó.

