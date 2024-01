Atención gamers y blasfemos, muchas novedades se han anunciado para Cult of the Lamb, como una nueva actualización la cual llegará con mucha calentura. Y es que bajo el título de “Pecados de la Carne” (Sins of the Flesh) podremos tener nuevas acciones en el videojuego de Devoler Digital.

Pero dejando en claro que esto no hará que el videojuego tendrá contenido para adultos, y que el mismo mantendrá ese estilo de caricaturas, podremos ver cómo el romance se verá bastante sanitizado.

Dicho esto, e indicando que podemos apreciar el nuevo tráiler en esta nota, el DLC “Pecados de la Carne” estará llegando gratis el próximo 16 de enero para todos los que tengan el título en PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC.

Detalles aparte, este nuevo y gratuito DLC ofrecerá otras novedades como un nuevo sistema de progresión, la nueva mecánica de “Sins of the Flesh” llamada “Descendencia”, un nuevo círculo interno, una nueva arma y mucho más.

Nuevo video de Cult of the Lamb