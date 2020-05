Los videojuegos se crearon principalmente para entretener al público, siendo simples algoritmos y códigos de computadora que se traducían en píxeles que interactuaban entre sí. Hoy en día los juegos han evolucionado hasta representar cuerpos reales o ficticios en un escenario 3D con complejas mecánicas, hasta incluso simulan el sangrado y explosión de vísceras cuando un enemigo es derrotado por el protagonista del juego, es decir nosotros.

Si bien la sangre y el gore como tal han sido parte de los videojuegos desde hace varios años, muy pocos recuerdan lo difícil que fue la transición de su aceptación. Tal como explica Vice en un artículo pasado, la evolución de estos juegos fue progresiva con el progreso de la mejora de gráficos, comenzando con títulos sin sentido pero con este tipo de violencia que eran su principal atractivo.

Fue en los años 90 que las mejoras se hicieron ver realmente cuando juegos de pelea como Primal Rage, Time Killers y en especial Mortal Kombat comenzaron a mostrar desmembramientos en los arcades. De hecho, fue el movimiento final (fatality) de Sub-Zero que provocó la introducción de la ESRB, la responsable de dar un rating de edad a los videojuegos en Estados Unidos y Canadá.

Con el tiempo los juegos se hicieron cada vez más violentos y especializados en este sub género gore, pero, ¿cuáles son los títulos más sangrientos de la historia? Esta lista puede ser un poco subjetiva ya que el mejor o peor videojuego lo decide cada uno, pero a continuación te detallamos a los más representantes de esta corriente que dieron a más de uno nauseas por lo que vieron en la pantalla.

LOS VIDEOJUEGOS MÁS SANGRIENTOS DE TODOS LOS TIEMPOS

MORTAL KOMBAT 11 - NETHERREALM STUDIOS

THE PUNISHER - VOLITION

MANHUNT 2 - ROCKSTAR

SNIPER ELITE 4 - REBELLION

LEFT 4 DEAD 2 - VALVE

DOOM - ID SOFTWARE

SHADOW OF ROME - CAPCOM

SOLDIER OF FORTUNE - RAVEN SOFTWARE

FALLOUT 4 - BETHESDA

HOTLINE MIAMI - DENNATON GAMES

GEARS OF WAR - EPIC GAMES

POSTAL 2 - RUNING WITH SCISSORS

BULLETSTORM: FULL CLIP EDITION - PEOPLE CAN FLY / EPIC GAMES

THE DARKNESS 2 - DIGITAL EXTREMES

CARMAGEDDON - STAINLESS GAMES

THE LAST OF US - NAUGHTY DOG

GOD OF WAR 3 - SANTA MONICA STUDIO

SPLATTERHOUSE - BANDAI NAMCO

MADWORLD - PLATINUM GAMES

GORN - FREE LIVES

