Una madre alimenta a su hijo adicto a los videojuegos que niega alejarse de su pantalla

[{"id":105113,"title":"Fue un poema: Germ\u00e1n Pacheco y el primer golazo que hizo en la Liga 1 [VIDEO]","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/cesar-vallejo-vs-sport-huancayo-german-pacheco-primer-golazo-hizo-liga-1-video-105113","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/02\/23\/5c7195198d85e.jpeg"},{"id":105049,"title":"C\u00e9sar Vallejo vs. Sport Huancayo EN VIVO y EN DIRECTO: 'poetas' igualan 1-1 en Trujillo por la Liga 1","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/cesar-vallejo-vs-sport-huancayo-vivo-online-via-gol-peru-fecha-2-liga-1-nndd-105049","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/02\/22\/5c70b721daa92.jpeg"},{"id":105103,"title":"El emotivo mensaje que dej\u00f3 Alejandro Hohberg tras marcar su primer gol oficial con la 'U'","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/universitario-alejandro-hohberg-emotivo-mensaje-dejo-marcar-primer-gol-oficial-cremas-105103","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/02\/23\/5c7186bf1fcfe.jpeg"},{"id":105111,"title":"Dead or Alive 6: d\u00f3nde descargar la Deluxe Demo gratis en PS4 y Xbox One","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos\/dead-or-alive-6-descargar-deluxe-demo-gratis-ps4-xbox-one-105111","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/02\/23\/5c7191f514ee6.jpeg"},{"id":105082,"title":"Juventus vs. Bologna: juegan en el Estadio Renato Dall'Ara por fecha 25 de la Serie A 2019","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/italia\/juventus-vs-bologna-vivo-directo-online-espn-rai-fecha-25-serie-2019-nndc-105082","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/02\/23\/5c719352b6e9f.jpeg"},{"id":105065,"title":"Cantolao vs. Binacional: por la fecha 2 de la Liga 1 desde el estadio Miguel Grau","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/cantolao-vs-binacional-vivo-fecha-2-liga-1-estadio-miguel-grau-gol-peru-nndc-105065","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/02\/23\/5c7191524488d.jpeg"},{"id":105110,"title":"Se quita el sombrero charro: Del Potro cay\u00f3 en Delray Beach y no jugar\u00e1 en el Abierto de Acapulco","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/tenis\/potro-argentino-cayo-delray-beach-2019-jugara-abierto-acapulco-105110","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/02\/23\/5c7191db0d01c.jpeg"},{"id":105108,"title":"Luego de un partido de ensue\u00f1o: los halagos de Ernesto Valverde tras 'hat-trick' de Lionel Messi","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/barcelona-vs-sevilla-messi-halagos-ernesto-valverde-espectacular-partido-argentino-105108","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/02\/23\/5c719259f04ef.jpeg"},{"id":105109,"title":"Avengers: Endgame | La verdadera amenaza de los Vengadores podr\u00eda estar frente a nosotros, y no es Thanos","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/avengers-endgame-amenaza-vengadores-frente-thanos-105109","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/02\/12\/5c634130419e0.jpeg"},{"id":105107,"title":"Nintendo | Bowser habla sobre Reggie Fils-Aime tras haber tomado la presidencia de la divisi\u00f3n de Am\u00e9rica","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos\/nintendo-bowser-habla-reggie-fils-aime-haber-tomado-presidencia-division-america-105107","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/02\/23\/5c718f79a3501.jpeg"},{"id":105098,"title":"\u00bfSe van para AEW? WWE liber\u00f3 de sus contratos a tres superestrellas relegadas","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto\/wwe-tye-dillinger-hideo-itami-tjp-liberados-contratos-llegar-aew-105098","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/02\/23\/5c7188c16e3ba.jpeg"},{"id":105100,"title":"Con Messi protagonista: los memes que dej\u00f3 el triunfo del Barcelona frente al Sevilla [FOTOS]","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/barcelona-vs-sevilla-memes-dejo-triunfo-cule-sanchez-pizjuan-fotos-nndc-105100","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/02\/23\/5c718a6663b19.jpeg"},{"id":105101,"title":"Los tiene de 'hijos': el espectacular r\u00e9cord de Lionel Messi cada vez que enfrenta a Sevilla","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/messi-barcelona-argentino-espectacular-estadistica-goleadora-equipo-hisplaense-espana-105101","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/02\/23\/5c718b9a34136.jpeg"},{"id":105099,"title":"Dragon Ball Super: escenas finales y post-cr\u00e9ditos tambi\u00e9n llegaron en espa\u00f1ol latino [FOTOS Y VIDEO]","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-escenas-finales-post-creditos-llegaron-espanol-latino-fotos-video-105099","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/02\/23\/5c7188c38315b.jpeg"},{"id":105102,"title":"Apex Legends | Un jugador gast\u00f3 alrededor de 500 d\u00f3lares para desbloquear un objeto exclusivo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos\/apex-legends-jugador-gasto-alrededor-500-dolares-desbloquear-objeto-exclusivo-105102","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/02\/23\/5c718ac689d2d.jpeg"},{"id":105093,"title":"\u00a1Pero qu\u00e9 VAR mis ojos! Kylian Mbapp\u00e9 y el gol con la mano que con el que quiso enga\u00f1ar a todos [VIDEO]","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/francia\/kylian-mbappe-ligue-1-engano-mano-gol-anulado-var-psg-vs-nimes-video-nndc-105093","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/02\/23\/5c7182ba94c14.jpeg"},{"id":105073,"title":"Se las sabe todas: Solari dio sarc\u00e1stica respuesta para hablar de los descansos del Barcelona","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/real-madrid-vs-barcelona-solari-tuvo-sarcastica-respuesta-descansos-cules-nndc-105073","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/02\/23\/5c7189e69451d.jpeg"},{"id":105097,"title":"Perdimos m\u00e1s que el Mundial, la columna del Director","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/mundial-sub-17-peru-perdimos-mundial-columna-director-105097","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/02\/12\/5c631491b8df5.jpeg"},{"id":105096,"title":"Una m\u00e1quina de hacer goles: Messi igual\u00f3 a Cristiano Ronaldo como el jugador con m\u00e1s 'Hat-Tricks'","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/messi-barcelona-igualo-cristiano-ronaldo-jugador-hat-tricks-nivel-clubes-video-nndc-105096","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/02\/23\/5c7183963bafd.jpeg"},{"id":105086,"title":"\u00a1Leo, qu\u00e9 loco que est\u00e1s! Messi y magistral definici\u00f3n para su doblete con Barcelona ante Sevilla [VIDEO]","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/gol-messi-exquisita-definicion-derecha-doblete-barcelona-vs-sevilla-video-105086","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/02\/23\/5c71787b4689a.jpeg"},{"id":105051,"title":"UFC Praga: sigue las incidencias del primer evento en Rep\u00fablica Checa","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto\/ufc-praga-vivo-ufc-fight-night-145-vivo-via-fox-sports-2-jan-blachowicz-vs-thiago-santos-directo-pelea-estelar-praga-ver-online-tv-evento-republica-checa-105051","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/02\/22\/5c7090b0e88dd.jpeg"},{"id":105090,"title":"Faltaba el 'Pistolero': sombrerito de Su\u00e1rez para el 4-2 del Barcelona sobre Sevilla [VIDEO]","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/luis-suarez-gol-sombrerito-4-2-barcelona-sevilla-video-105090","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/02\/23\/5c717f58a136d.jpeg"},{"id":104996,"title":"Con 'Hat-Trick' de Lionel Messi: las mejores im\u00e1genes de la victoria de Barcelona ante Sevilla por Liga Santander","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/barcelona-vs-sevilla-vivo-horarios-canales-ver-directo-online-tv-liga-santander-2019-104996","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/02\/23\/5c71853556b55.jpeg"},{"id":105095,"title":"Sporting Cristal vs. Alianza Lima: los duelos m\u00e1s esperados que se dar\u00e1n en el Estadio Nacional [FOTOS]","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/alianza-lima-vs-sporting-cristal-duelos-esperados-105095","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/02\/12\/5c62db43573ad.jpeg"},{"id":105092,"title":"Fortnite | Temporada 8: cambios confirmados que afectar\u00e1n al Battle Royale en la actualizaci\u00f3n","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports\/fortnite-temporada-8-cambios-confirmados-afectaran-battle-royale-actualizacion-105092","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/02\/23\/5c7181aaf4140.jpeg"}]