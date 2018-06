El nuevo videojuego de Nintendo , Mario Tennis Aces , está generando críticas entre los usuarios de la consola Nintendo Switch . Sucede que han omitido varias opciones consideradas básicas.



Miles de jugadores de Mario Tennis Aces descargaron sus críticas contra Nintendo por no poder modificar el tiempo del partido. Para ganar, los jugadores deben anotar los puntos necesarios o cuando la raqueta de algún jugador se rompe.



Lo que los jugadores demandan son un cronómetro personalizable y poder configurar el número de sets para determinar al ganador de la partida.



Otra demanda es el sistema de elección de pistas. Mario Tennis Aces no permite al usuario elegir el terreno de juego. La elección se realiza de manera aleatoria con la opción de señalar aquellos en los que no deseas jugar.



Estos dos problemas con el videojuego ha hecho que varios se planteen la adquisición de Mario Tennis Aces . ¿ Nintendo responderá a tiempo?

