Doctor Strange in the Multiverse of Madness ha hecho un gran trabajo al revelar solo lo que los creadores quieren con cada tráiler. Sin embargo, para sorpresa de muchos, el último anuncio para TV adelantó la aparición de tres nuevos personajes: una variante de Charles Xavier, una versión de la Capitana Marvel que se parece a Maria Rambeau y la Capitana Carter de What If...? Aquí es donde muchos se preguntan cómo es que ella se uniría a un colectivo de héroes tan atípico.

Los Illuminati eran un colectivo de héroes increíblemente poderosos e inteligentes en los cómics de Marvel. Desde Reed Richards hasta Doctor Strange, este equipo evaluaría las posibles amenazas a la Tierra, ya sea que provengan del cosmos o del planeta. Si bien no eran villanos en el sentido tradicional, su naturaleza calculadora los convirtió en uno de los equipos más fríos del Universo Marvel.

La Capitana Carter, así como Steve Rogers, siempre ha sido el centro moral de su universo. Cuando se enfrentaba a probabilidades insuperables, ella todavía estaría allí para luchar, incluso si eso significaba que no sobreviviría. Para ella, la seguridad de toda vida superaba su propia mortalidad. Debido a esto, fue elegida por Uatu, The Watcher , para enfrentar a Infinity Ultron en What If...?

DOCTOR STRANGE 2 | Nuevo tráiler para TV

Ella y sus compañeros héroes formaron los Guardianes del Multiverso, y juntos derrotaron a la variante de Ultrón, que había obtenido el cuerpo de Visión y aprovechado el poder de las Gemas del Infinito. Debido a su heroísmo y la promesa de que su historia continuaría, la única pregunta que quedaba era adónde iría después.

Debido al hábito de los Illuminati de tratar de prever todos los resultados posibles de un evento, probablemente supusieron que el equipo necesitaría una brújula moral para evitar caer en la trampa de la villanía. Con tantas opciones en el multiverso, la mejor puede haber sido la Capitana Carter de What If...?, ya que era una buena persona y tenía la experiencia de su lado.

Queda mucho por revelar sobre los Illuminati, pero un aspecto que puede ser más evidente que nunca es que la Capitana Carter sea un miembro crucial del equipo. No importa si fue elegida por las razones correctas o incorrectas porque su carácter y su vida la han convertido en una elección principal en cualquier realidad.

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los lunes en nuestras plataformas de audio disponibles.