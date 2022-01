Durante los últimos años, Blizzard estuvo en el centro de la crítica por presuntos maltratos laborales, acoso sexual a los trabajadores y otros escándalos que involucraban a los directivos y a los encargados de los eventos presenciales como la Blizzcon.

El silencio ha sido parte de la estrategia para evitar escándalos mediáticos; por este motivo, sorprende el anuncio de la compra de la compañía a manos de Microsoft, uno de los gigantes de desarrollo de software.

Según informa The Wall Street Journal, la adquisición se concretó por 70 mil millones de dólares, la cual se concretará al final del año fiscal de 2023. Microsoft afirma que la compra de Activision Blizzard “acelerará su crecimiento en el negocio de los videojuegos”.

Se estima que de concretarse la compra de todas las acciones, Microsoft se convertirá en la tercera compañía más grande de la industria de los videojuegos, detrás de la china Tencent y la japonesa Sony.

¿Qué juegos pasan a control de Xbox?

Son básicamente tres compañías que estarán en manos de Microsoft, de las cuales hay varios títulos triple A que generan miles de millones de dólares al año. No obstante, hay algunas franquicias que están en serios problemas como Overwatch.

Por el lado de Activision, habrán adquirido los siguientes títulos: Call of Duty, Crash Bandicoot, Spyro the Dragon, King’s Quest, Tony Hawk, Geometry Dash, Guitar Hero y True Crime.

Blizzard cuenta con estos otros tantos juegos: Diablo, StarCraft, Warcraft, World of Warcraft, Heroes of the Storm, Overwatch y Heartstone. Finalmente, se encuentra la subdivisión de King, una de las compañías más grandes en la industria de móviles.

Esta última cuenta con Candy Crush, Farm Heroes, Bubble Witch y Blossom Blast.

