Más juegos gratis para la comunidad de Xbox. La plataforma de videojuegos administrada por Microsoft ha confirmado la lista y fechas de lanzamiento de los juegos gratuitos del Game Pass para agosto de 2024. Te contamos de cuáles se tratan y cómo puedes tenerlo en tu plataforma favorita.

Creatures of Ava (disponible para Cloud, PC, y Xbox Series X/S) es un juego de acción y aventuras que llegará el 7 de agosto. Los jugadores tendrán que salvar y domesticar varias criaturas para conocer diversos ecosistemas, y así avanzar hasta salvar al planeta de una infección letal.

El segundo juego es un clásico de la industria. Crash Bandicoot N. Sane Trilogy (Cloud, PC y Xbox Series X/S) podrá jugarse desde el 8 de agosto. El título es una versión mejorada y de colección de la saga original: Crash Bandicoot , Crash Bandicoot 2: Cortex Strikes Back y Crash Bandicoot 3: Warped. Serán horas de diversión y un reencuentro con la remasterización de lo que marcó una época en la industria gamer.

Después habrá que esperar hasta el 13 de agosto para jugar Mafia: Definitive Edition (Cloud, consola y PC). Sumérgete en la historia de Tommy Angelo, un taxista que se ve envuelto en el brutal mundo del crimen organizado en los Estados Unidos de los años 30. Si buscas un juego con toda la trama de una película como El Padrino, no deberías perderte de esta oportunidad.

Así como entran nuevos juegos gratis al Game Pass, tienes hasta el 15 de agosto para jugar Airborne Kingdoms (Cloud, consola y PC), Offworld Trading Company (PC), Shadow Warrior 3 (Cloud, consola y PC) y The Texas Chain Saw Massacre (Cloud, consola y PC). No te quedes sin divertirte de tus juegos favoritos.

Cómo acceder a los juegos gratis de Xbox

Xbox Game Pass es un servicio de suscripción de Microsoft que ofrece acceso a una amplia biblioteca de juegos para su consola Xbox y PC. Con una cuota mensual, los usuarios pueden disfrutar de una variedad de títulos de diferentes géneros, incluyendo juegos exclusivos de Xbox. Además, el servicio permite descargar y jugar los juegos de forma ilimitada, incluso añadiendo nuevos lanzamientos regularmente.

Puedes hacer clic en este enlace para unirte a los planes de Xbox Game Pass. Tendrás que hacer clic en “Join Now” para acceder a las ofertas disponibles: Ultimate (19.99 dólares por mes), PC (11.99 dólares por mes) y Console (9.99 dólares por mes).

Con Xbox Game Pass Ultimate, los jugadores obtienen beneficios adicionales, como la suscripción a Xbox Live Gold y acceso al juego en la nube. Además, reciben automáticamente el derecho a EA Play en la consola y pueden buscar y descargar juegos a través de la experiencia Game Pass en su consola. Es una opción atractiva para los amantes de los videojuegos que buscan una amplia selección de títulos por un precio accesible.

“Los miembros de Game Pass disfrutan de acceso a juegos de alta calidad en el catálogo de PC o consola hasta que la membresía se cancele/caduque o un juego abandone el catálogo de Game Pass. Los títulos de juegos, la cantidad, las funciones y la disponibilidad varían con el tiempo y según la región, la plataforma, la consola y el plan Game Pass”, explica Microsoft sobre las membresías.

