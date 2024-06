El Xbox Games Showcase es un evento clave para quienes tienen una consola de Microsoft. El espacio capta la atención de miles de jugadores porque trae novedades sobre futuros lanzamientos de franquicias como Activision, Blizzard, Bethesda, Xbox Game Studios y desarrolladores externos. ¿Te has perdido de algún anuncio? Aquí te contamos todas las novedades para lo que resta del año.

Novedades de Xbox Games Showcase 2024

Call of Duty: Black Ops 6 saldrá el 25 de octubre en PlayStation 4, PlayStation 5, Windows PC, Xbox One y Xbox Series X. También podrás acceder vía Xbox Game Pass desde el día del lanzamiento.

Doom: The Dark Ages estará disponible en Xbox Game Pass desde el primer día del lanzamiento, programado para cualquier momento de 2025.

El avance de State of Decay 3 muestra que la trama zombi será “años” después de State of Decay 2. Aún no hay fecha de lanzamiento.

De Dragon Age: Veilguard solo tenemos un tráiler en el que podrás jugar con un grupo de aliados. Estará disponible en 2024.

Starfield: Shattered Space llegará a consolas y PC en 2024. El juego tendrá una actualización más pequeña con nuevas recompensas y otro contenido menor.

Fallout 76 se actualiza con Skyline Valley y se podrá jugar como ghoul a principios de 2025. Habrá una nueva región en el mapa y nuevos misterios. Saldrán el 12 de junio y disponible desde el primer día en Game Pass.

Clair Obscur: Expedition 33 es un juego de rol que saldrá en 2025 en Xbox Series X.

South of Midnight es un juego ambientado en un pantano de fantasía después de un huracán, y llegará a las consolas Xbox y PC con Windows en 2025.

Blizzard tendrá una próxima expansión de World of Warcraft: The War Within para el 26 de agosto.

Hay nuevas imágenes de Metal Gear Solid Delta: Snake Eater pero sin fecha de lanzamiento.

La temporada 13 de Sea of Thieves se lanzará el 25 de julio.

Flintock: The Siege of Dawn llegará el 18 de julio a Xbox y PC con Windows.

Nueva versión de Age of Mythology se lanzará el 4 de septiembre en Xbox Series X y PC con Windows.

Estreno de las imágenes de Perfect Dark. No hay fecha de lanzamiento.

Diablo 4 tendrá una nueva clase de personaje, región e historia en octubre.

Fable saldrá en cualquier momento en 2025.

Fragpunk es un juego de disparos cinco contra cinco usando cartas. Saldrá en 2025.

Winter Burrow es la historia de un ratoncito que regresa a su hogar devastado. Saldrá en 2025.

Mixtape es una interesante historia sobre la mayoría de edad contada a través de la música. Se espera para 2025.

Microsoft Flight Simulator 2024 saldrá el 19 de noviembre.

Para el décimo aniversario de The Elder Scrolls Online , Microsoft lanzará Gold Road el 18 de junio.

Life is Strange: Double Exposure llegará a PC con Windows y Xbox Series X el 29 de octubre.

Indiana Jones and the Great Circle saldrá para PC con Windows y Xbox Series X en 2024, pero no hay fecha de lanzamiento oficial.

Mecha Break está programado para agosto.

Wuchang: Fallen Feathers llega a Xbox Game Pass en 2025.

Avowed saldrá en 2024.

Atomfall es un juego de supervivencia ambientado después de un desastre nuclear. Llegará a PC con Windows y Xbox Series X en 2025.

Assassin’s Creed Shadows saldrá el 15 de noviembre en consolas Xbox y PC con Windows.

Stalker 2: Heart of Chornobyl se lanzará el 5 de septiembre.

Nuevas imágenes de Gears of War: E-Day. No hay fecha de lanzamiento.