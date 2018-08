¡Minecraft sin director! Rob McElhenney abandonó la adaptación del juego al cine

El cineasta Rob McElhenney abandonó la adaptación de Warner sobre Minecraft , el popular videojuego disponible para PlayStation 4 , Nintendo Switch , Xbox One y PC. La salida de McElhenney ocasionó el retraso de la cinta que ya no estrenará el 24 mayo de 2019.



A pesar de no contar con un sustituto para McElhenney, Warner contactó con Aaron y Adam Nee para la elaboración de un nuevo guión que llevará a Minecraft a la pantalla grande.



Hay dudas sobre si el proyecto cinematográfico seguirá adelante, debido a los inconvenientes en la producción y si los miles de seguidores de Minecraft aún estarán interesados hasta la nueva fecha de estreno.

