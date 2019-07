Mortal Kombat, la película: fecha de estreno, tráiler, sinopsis, actores, personajes y lo que se sabe

Las últimas

[{"id":125462,"title":"Estados Unidos supera a M\u00e9xico y Argentina crece: as\u00ed va el medallero de Lima 2019 [EN VIVO]","categoria":"Full Deportes","slug_categoria":"depor\/full-deportes","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/medallero-juegos-panamericanos-lima-2019-vivo-online-directo-sigue-resultados-competencias-directo-actualizados-peru-mexico-colombia-ecuador-125462","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/28\/5d3dd2b6280fc.jpeg"},{"id":125522,"title":"Per\u00fa vs. Argentina EN VIVO: juegan HOY por los Juegos Panamericanos 2019 | F\u00fatbol Femenino","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/peru-vs-argentina-vivo-directo-via-latina-ver-online-movistar-tv-espn-live-tyc-sports-futbol-femenino-fecha-hora-canal-transmision-juegos-panamericanos-lima-2019-video-125522","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/28\/5d3e05cecfa5a.jpeg"},{"id":125642,"title":"Aseguramos medalla en Boxeo: revive triunfazo de Jos\u00e9 Lucar sobre el mexicano para avanzar a semis en Lima 2019 [VIDEO]","categoria":"Contacto","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/contacto","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto\/lima-2019-vivo-boxeo-jose-maria-lucar-avanzo-semifinales-aseguro-medalla-juegos-panamericanos-video-125642","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/28\/5d3e44b4e9a3d.jpeg"},{"id":125639,"title":"\u00a1Chivas se pone adelante! El cabezazo de Brise\u00f1o para el 1-0 ante Tigres por el Apertura 2019 Liga MX [VIDEO]","categoria":"M\u00e9xico","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/mexico","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico\/chivas-vs-tigres-vivo-gol-briseno-certero-cabezazo-1-0-apertura-2019-liga-mx-video-125639","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/28\/5d3e3c5634842.jpeg"},{"id":125628,"title":"Sigue el Argentina vs. Ecuador EN VIVO v\u00eda TyC Sports: duelo debut del Grupo A f\u00fatbol masculino en Juegos Lima 2019","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/argentina-vs-ecuador-vivo-directo-online-ver-transmision-tyc-sports-tv-publica-movistar-latina-espn-gratis-juegos-panamericanos-lima-2019-estadio-san-marcos-nczd-125628","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/28\/5d3e40cd22195.jpeg"},{"id":125530,"title":"Barcelona SC venci\u00f3 por 4-1 a Independiente del Valle por Liga Pro de Ecuador 2019","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/barcelona-sc-vs-independiente-valle-vivo-directo-ver-gratis-transmision-via-gol-tv-online-stream-jornada-19-liga-pro-ecuador-2019-isidro-romero-nczd-125530","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/28\/5d3e2c831fcfc.jpeg"},{"id":125533,"title":"Atl\u00e9tico Nacional igual\u00f3 1-1 con Jaguares por la tercera fecha de la Liga \u00c1guila","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/atletico-nacional-vs-jaguares-cordoba-vivo-directo-online-via-rcn-tv-caracol-estadio-municipal-monteria-liga-aguila-2019-nczd-125533","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/27\/5d3d136625f94.jpeg"},{"id":125538,"title":"Monterrey perdi\u00f3 1-0 ante Atl\u00e9tico San Luis en el Alfonso Lastras por Apertura 2019 Liga MX","categoria":"M\u00e9xico","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/mexico","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico\/monterrey-vs-atletico-san-luis-vivo-directo-online-live-via-espn-fecha-2-gratis-apertura-liga-mx-2019-mexico-nczd-125538","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/28\/5d3e3ececec28.jpeg"},{"id":125640,"title":"Mortal Kombat, la pel\u00edcula: fecha de estreno, tr\u00e1iler, sinopsis, actores, personajes y lo que se sabe","categoria":"Videojuegos","slug_categoria":"depor\/depor-play\/videojuegos","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos\/mortal-kombat-pelicula-fecha-estreno-trailer-sinopsis-actores-personajes-nnda-nnlt-125640","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/28\/5d3e3d90f3ea1.jpeg"},{"id":125638,"title":"L\u00e1grimas de emoci\u00f3n: as\u00ed luce el estadio de la Universidad San Marcos para el debut de la Selecci\u00f3n Femenina [VIDEO]","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/peru-vs-argentina-vivo-luce-estadio-universidad-san-marcos-debut-seleccion-femenina-juegos-panamericanos-2019-video-125638","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/28\/5d3e3c875df48.jpeg"},{"id":125637,"title":"\u00a1Gigante, Andrada! La genial reacci\u00f3n del portero de Boca para evitar el 1-0 de Hurac\u00e1n en La Bombonera [VIDEO]","categoria":"Argentina","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/argentina","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/argentina","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/argentina\/boca-juniors-vs-huracan-vivo-andrada-genial-reaccion-salvar-xeneizes-superliga-argentina-video-125637","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/28\/5d3e37f32a8dd.jpeg"},{"id":125633,"title":"\u00a1Salen por las medallas! Sigue EN VIVO el esqu\u00ed acu\u00e1tico con cuatro peruanos compitiendo en Laguna Bujama por Lima 2019","categoria":"Otros deportes","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/otros-deportes","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes\/lima-2019-vivo-esqui-acuatico-directo-online-sigue-finales-cuatro-peruanos-alejandra-osma-natalia-cuglievan-rafael-felipe-franco-juegos-panamericanos-laguna-bujama-nczd-125633","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/28\/5d3e2d1864d34.jpeg"},{"id":125636,"title":"As\u00ed fue la llegada de la Selecci\u00f3n Peruana Femenina al estadio de la UNMSM para su debut en los Panamericanos [VIDEO]","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/peru-vs-argentina-vivo-llegada-seleccion-femenina-estadio-unmsm-juegos-panamericanos-2019-video-125636","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/28\/5d3e3447ed08d.png"},{"id":125539,"title":"\u00a1Conectados desde Nuevo Corona! Santos Laguna vs. Ju\u00e1rez EN VIVO v\u00eda TDN por Apertura 2019 Liga MX","categoria":"M\u00e9xico","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/mexico","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico\/santos-laguna-vs-juarez-vivo-directo-online-transmision-live-via-fox-sports-apertura-2019-liga-mx-nczd-125539","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/28\/5d3da92b3dba4.jpeg"},{"id":125535,"title":"\u00a1Se paraliza Guadalajara! Fecha, horarios y canales del Chivas vs. Tigres EN VIVO por Apertura 2019 Liga MX","categoria":"M\u00e9xico","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/mexico","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico\/chivas-vs-tigres-vivo-online-ver-fecha-horarios-canales-tv-via-tudn-televisa-deportes-directo-jornada-2-torneo-apertura-2019-liga-mx-akron-mexico-125535","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/28\/5d3daf563e712.jpeg"},{"id":125536,"title":"Chivas vs. Tigres EN VIVO chocan en Akron por el Apertura 2019 Liga MX 2019 | V\u00eda Univisi\u00f3n","categoria":"M\u00e9xico","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/mexico","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico\/chivas-vs-tigres-vivo-directo-ver-transmision-via-tudn-televisa-univision-tv-online-gratis-jornada-2-liga-mx-apertura-2019-mexico-nczd-125536","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/28\/5d3dae263f2c8.jpeg"},{"id":125632,"title":"As\u00ed ser\u00e1 el \"modo oscuro\" de WhatsApp que llegar\u00e1 en pocas semanas","categoria":"Tecnolog\u00eda","slug_categoria":"depor\/depor-play\/tecnologia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia\/whatsapp-oscuro-llegara-setiembre-podras-activarlo-tecnologia-aplicaciones-nnda-nnrt-125632","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/28\/5d3e347db6a39.jpeg"},{"id":125621,"title":"\u00a1Debuta el mini 'Tri'! M\u00e9xico vs. Panam\u00e1 EN VIVO v\u00eda ESPN en duelo por el f\u00fatbol masculino de los Juegos Lima 2019","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/mexico-vs-panama-vivo-directo-online-ver-transmision-tdn-univision-televisa-tv-azteca-movistar-latina-espn-gratis-juegos-panamericanos-lima-2019-estadio-san-marcos-nczd-125621","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/28\/5d3e15de39c1f.jpeg"},{"id":125531,"title":"\u00a1No pudo el \u2018Cacique\u2019! Coco Colo y Everton igualaron 0-0 en el Campeonato Nacional 2019","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/colo-colo-vs-everton-vivo-directo-ver-gratis-transmision-via-cdf-premium-tv-online-stream-jornada-15-campeonato-nacional-2019-monumental-chile-nczd-125531","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/28\/5d3e2f78990b9.png"},{"id":125191,"title":"Avengers 5 | Kevin Feige, CEO de Marvel Studios, anuncia el regreso de los Vengadores al cine","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/avengers-5-kevin-feige-da-primeros-detalles-luego-endgame-vengadores-vuelven-black-widow-thor-dr-strange-capitana-marvel-hulk-125191","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/25\/5d39f5cac4ba4.jpeg"},{"id":125631,"title":"Cristhian Pacheco: \"A partir de enero ya empiezo a entrenar pensando en Tokio 2020\"","categoria":"Full Deportes","slug_categoria":"depor\/full-deportes","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/lima-2019-christhian-pacheco-partir-enero-empiezo-entrenar-pensando-tokio-2020-juegos-panamericanos-125631","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/27\/5d3c9de1958ec.jpeg"},{"id":125629,"title":"\u00a1Vaya definici\u00f3n! As\u00ed fue el primer gol en el grupo de la Selecci\u00f3n Peruana Femenina por los Panamericanos 2019 [VIDEO]","categoria":"Full Deportes","slug_categoria":"depor\/full-deportes","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/lima-2019-futbol-femenino-primer-gol-grupo-seleccion-peruana-juegos-panamericanos-natalia-mills-video-125629","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/28\/5d3e276486d19.jpeg"},{"id":125012,"title":"\u00a1Avengers: Endgame a toda resoluci\u00f3n! La pelea contra Thanos ya est\u00e1 en YouTube a 4K 60 FPS","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/avengers-endgame-puedes-volver-ver-escenas-epicas-cinta-4k-60-fps-avengers-4-marvel-cine-125012","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/24\/5d3891899def7.jpeg"},{"id":125534,"title":"Boca Juniors vs. Hurac\u00e1n EN VIVO por FOX Sports y TV P\u00fablica: juegan partido por la Superliga Argentina 2019","categoria":"Argentina","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/argentina","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/argentina","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/argentina\/boca-juniors-vs-huracan-vivo-directo-ver-transmision-via-fox-sports-2-tv-publica-tyc-online-gratis-jornada-1-superliga-argentina-2019-bombonera-nczd-125534","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/27\/5d3d186bc6e04.jpeg"},{"id":125353,"title":"Avengers: Endgame | Escritores de Marvel Studios revelan que los X-Men no participar\u00e1n de la Fase 4","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/avengers-endgame-guionistas-cinta-creen-x-men-deberian-esperar-vengadores-avengers-4-125353","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/26\/5d3b494b8dd5c.jpeg"},{"id":125630,"title":"La rid\u00edcula oferta del Napoli al Inter de Mil\u00e1n para traerse a Mauro Icardi","categoria":"Italia","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/italia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/italia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/italia\/fichajes-oferta-napoli-mauro-icardi-inter-considera-ridicula-italia-125630","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/28\/5d3e26963d6de.png"},{"id":125627,"title":"\u00bfNo que no les gustaba? La pol\u00e9mica camiseta del Barcelona para esta temporada rompe r\u00e9cord","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/fc-barcelona-polemica-camiseta-cuadros-exito-pesar-malos-comentarios-recibidos-liga-santander-espana-125627","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/28\/5d3e268639fb5.jpeg"},{"id":125476,"title":"Avengers: Endgame | Anthony y Joe Russo dieron a conocer sus secuencias preferidas de los Vengadores","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/avengers-endgame-hermanos-russo-compartieron-escenas-favoritas-pelicula-avengers-4-marvel-cine-125476","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/27\/5d3c87ed56033.jpeg"},{"id":125626,"title":"Per\u00fa siempre arriba: Nicol\u00e1s Young se llev\u00f3 la medalla de plata en el Mundial IFMA de Muay thai en Tailandia","categoria":"Contacto","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/contacto","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto\/muay-thai-mundial-ifma-nicolas-young-llevo-medalla-plata-torneo-celebro-tailandia-54-kg-125626","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/28\/5d3e2358df5aa.jpeg"},{"id":125389,"title":"Dragon Ball Super | Vi\u00f1eta del episodio 50 muestra a Hit, el poderoso villano del Universo 7 [FOTOS]","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-manga-50-habria-presentado-hit-universo-7-fotos-dragon-ball-dbs-mexico-125389","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/26\/5d3b821d0a25b.jpeg"},{"id":125366,"title":"Dragon Ball Super | Toriyama saca a la luz qu\u00e9 hace de Goku y Vegeta los seres m\u00e1s poderosos del universo","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-akira-toriyama-revela-secreto-enorme-saiyajins-dragon-ball-dbs-125366","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/26\/5d3b60f011b2c.jpeg"},{"id":125622,"title":"WhatsApp: el sorprendente significado del emoji de la muchacha con las manos en la cabeza","categoria":"Tecnolog\u00eda","slug_categoria":"depor\/depor-play\/tecnologia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia\/whatsapp-significado-emoji-chica-manos-cabeza-tecnologia-smartphone-nnda-nnrt-125622","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/28\/5d3e1ff070548.jpeg"},{"id":125471,"title":"Dragon Ball Super | Nuevo atuendo de Vegeta aparece en la portada del volumen 10 a todo color","categoria":"Videojuegos","slug_categoria":"depor\/depor-play\/videojuegos","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos\/dragon-ball-super-caratula-volumen-10-manga-color-revela-nuevo-traje-vegeta-dragon-ball-mexico-125471","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/27\/5d3c80f93c53a.jpeg"},{"id":125623,"title":"Con Alessandro de Souza: Sigue EN VIVO Tiro en Juegos Panamericanos desde la Base A\u00e9rea de Las Palmas","categoria":"Full Deportes","slug_categoria":"depor\/full-deportes","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/lima-2019-vivo-tiro-alessandro-souza-sigue-pruebas-mark-carrillo-jose-ullilen-annia-becerra-juegos-panamericanos-base-aerea-palmas-nczd-125623","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/28\/5d3e1b4900890.jpeg"},{"id":125497,"title":"Dragon Ball Super | Broly y Meerus tendr\u00e1n inaudito encuentro en el manga 51 de Toyotaro","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-broly-aterroriza-meerus-capitulo-extra-manga-dragon-ball-dbs-mexico-125497","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/27\/5d3cb621e801d.jpeg"},{"id":125615,"title":"Per\u00fa vs. Uruguay: se miden este domingo por el grupo B de los Juegos Panamericanos 2019 | F\u00fatbol masculino","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/peru-vs-uruguay-vivo-directo-ver-latina-tv-movistar-deportes-transmision-tenfield-espn-live-fecha-1-grupo-b-futbol-masculino-sub-23-juegos-panamericanos-lima-2019-video-125615","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/28\/5d3e1184b9e79.jpeg"},{"id":125599,"title":"Con Piccolo Clemente en longboard y el equipo peruano de surf: se abre la jornada en Punta Rocas en Lima 2019","categoria":"Full Deportes","slug_categoria":"depor\/full-deportes","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/lima-2019-vivo-sigue-piccolo-clemente-longboard-equipo-peruano-surf-punta-rocas-juegos-panamericanos-2019-nczd-125599","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/28\/5d3dfbff5779d.jpeg"},{"id":125618,"title":"As\u00ed fue la participaci\u00f3n de Ariana Orrego que la clasific\u00f3 a la final individual de Gimnasia art\u00edstica [FOTOS y VIDEO]","categoria":"Full Deportes","slug_categoria":"depor\/full-deportes","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/lima-2019-participacion-ariana-orrego-gimnasia-artistica-juegos-panamericanos-fotos-video-125618","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/28\/5d3e174d97e36.jpeg"},{"id":125610,"title":"\u00a1Con Danica y Daniela! Sigue a B\u00e1dminton Per\u00fa EN VIVO en los Juegos Lima 2019 desde la Videna","categoria":"Full Deportes","slug_categoria":"depor\/full-deportes","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/lima-2019-vivo-badminton-directo-online-sigue-peruanos-polideportivo-3-videna-danica-macias-juegos-panamericanos-2019-nczd-125610","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/28\/5d3e0a2f9405d.jpeg"},{"id":125617,"title":"Benedetto se qued\u00f3 sin dorsal: 'Wanchope' \u00c1bila utilizar\u00e1 el '9' en la Superliga Argentina 2019","categoria":"Argentina","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/argentina","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/argentina","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/argentina\/boca-juniors-vs-huracan-vivo-benedetto-dorsal-cedido-wanchope-abila-superliga-argentina-125617","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/28\/5d3e15d7d66e6.jpeg"},{"id":125619,"title":"Un poco de calor: la fiesta de Lionel Messi, Luis Su\u00e1rez y Jordi Alba en Ibiza","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/lionel-messi-ibiza-ultimos-dias-vacaciones-luis-suarez-alba-125619","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/28\/5d3e15df3ae34.png"},{"id":125620,"title":"Fortnite World Cup: \u00a1Bugha es el nuevo campe\u00f3n mundial y se lleva 3 millones de d\u00f3lares con 16 a\u00f1os!","categoria":"Videojuegos","slug_categoria":"depor\/depor-play\/videojuegos","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos\/fortnite-world-cup-bugha-nuevo-campeon-mundial-3-millones-dolares-16-anos-epic-games-125620","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/28\/5d3e10617b2d6.png"},{"id":125611,"title":"Son Pumas de ORO: Argentina venci\u00f3 a Canad\u00e1 en la Final Rugby 7 en los Juegos Panamericanos Lima 2019","categoria":"Otros deportes","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/otros-deportes","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes\/lima-2019-vivo-rugby-7-pumas-argentina-vs-canada-ver-directo-online-via-tyc-sports-movistar-espn-juegos-panamericanos-argentina-125611","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/28\/5d3e14dbcfa8a.jpeg"},{"id":125616,"title":"\u00a1Todos a alentar! Se habilitaron entradas para el Per\u00fa vs. Uruguay por los Juegos Panamericanos Lima 2019","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/peru-vs-uruguay-habilitaron-entradas-debut-bicolor-juegos-panamericanos-lima-2019-125616","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/28\/5d3e13a4d0030.jpeg"},{"id":125614,"title":"Fortnite: joven de 15 a\u00f1os gana m\u00e1s de 2 millones de d\u00f3lares por jugar y demuestra a su madre que \"no perdi\u00f3 el tiempo\"","categoria":"Videojuegos","slug_categoria":"depor\/depor-play\/videojuegos","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos\/fortnite-battle-royale-world-cup-joven-15-anos-gana-2-millones-dolares-jugar-demuestra-madre-odia-videojuegos-perdio-nnda-nnlt-125614","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/28\/5d3e0ea2c9216.jpeg"},{"id":125608,"title":"WhatsApp: este es el truco para enviar fotos en alta calidad","categoria":"Depor Play","slug_categoria":"depor\/depor-play","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/whatsapp-mandar-fotos-alta-calidad-app-tecnologia-aplicaciones-smartphone-nnda-nnrt-125608","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/28\/5d3e0e623ee85.jpeg"},{"id":125613,"title":"\"Viven en un mundo de fantas\u00eda\": el terrible dardo de Klopp al Barcelona y Real Madrid por sus fichajes","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/barcelona-jurgen-klopp-dardo-grandes-contrataciones-real-madrid-compania-liga-santander-125613","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/28\/5d3e0f1922f0a.jpeg"}]