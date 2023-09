Uno de los próximos lanzamientos por parte de Bandai Namco es My Hero Academia: My Hero Ultra Rumble, título del cual se ha revelado un nuevo tráiler el cual detalla lo que son las mecánicas de juego del título, como también lo que será la fecha de lanzamiento del mismo.

Pero esto no es todo, ya que este nuevo material nos permite apreciar nuevos personajes los cuales se agregan a los ya conocidos. Aqui la lista:

Eijiro Kirishima.

Momo Yaoyorozu.

Ibara Shiozaki.

Izuku Midoriya.

Katsuki Bakugo.

All Might.

Shoto Todoroki.

Ochaco Uraraka.

Tsuyu Asui.

Itsuka Kendo.

Tenya Ida.

Denki Kaminari.

Tomura Shigaraki.

Dabi.

Himiko Toga.

Mr. Compress.

Mt. Lady.

Cementoss.

Además, podremos personalizar a nuestro personaje con emotes y muchas cosas más como recompensasm premios con los que podremos mejorar nuestras habilidades para cada personajes, los cuales estarán categorizados en diferentes roles:agresor, tanque, dinámico, técnico y protector.

My Hero Academia: My Hero Ultra Rumble estará llegando el próximo 28 de setiembre y se podrá disfrutar en Xbox One, PS4, Nintendo Switch y Steam, totalmente gratis.

Nuevo tráiler de My Hero Academia: My Hero Ultra Rumble

