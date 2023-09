Para los gamers que gustan de los títulos gratuitos Bandai Namco anunció que My Hero Academia: My Hero Ultra Rumble, juego multijugador del género Battle Royale y gratuito en línea, el cual está basado en la popular serie de anime, ya está disponible en PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch.

En este videojuego, los gamers se convertirán en héroes o villanos y podrán unirse a un equipo de tres miembros para luchar contra otros siete equipos en extensos mapas de toda la ciudad.

Controlando personajes clásicos de la franquicia como Izuku Midoriya, Katsuki Bakugo, All Might, Tomura Shigaraki, Himiko Toga y muchos otros más, los jugadores podrán usar sus habilidades sobrehumanas conocidas como Quirks para atacar enemigos o apoyar y cooperar con sus compañeros de equipo para sobrevivir a las peleas.

Los equipos también pueden contribuir a su victoria rescatando o intimidando a civiles en el campo para obtener objetos poderosos que pueden cambiar el rumbo de la batalla.

Detalles aparte, con este anuncio desde Bandai Namco han revelado un nuevo tráiler. La versión para PC vía Steam llegará más adelante.

Tráiler de lanzamiento de My Hero Academia: My Hero Ultra Rumble

