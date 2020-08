Pocos fans realmente entienden el hilo argumental de Resident Evil. Recordemos que el último juego que llegará a PS5 y Xbox Series X ahora introducirá criaturas de la mitología nórdica y aparentemente vampiros.

Pese a esto, los fans siguen cada producto de Capcom y pronto disfrutarán de una serie en la plataforma en Netflix. ¿Se parecerá a las películas? ¿Cuál será el argumento? Muchas preguntas se han compartido tras la publicación de esta fotografía.

Pues Netflix no solo contará con The Witcher, ahora va por una adaptación de Resident Evil. The Hollywood Reporter compartió los primeros detalles de la producción en una entrada de su web.

Según informa THR, se estrenarán primero 8 episodios y se narrará la trama en dos líneas temporales, la primera de las hermanas Jade y Billie Wesker, mientras que la segunda se centrará en un pasaje del futuro (una década después).

En este futuro quedan menos de 15 millones de personas en la Tierra y muchos luchan por sobrevivir en este mundo carcomido por el virus T. Por lo pronto, se sabe que todo se llevará a cabo en Raccoon City y todavía no cuenta con fecha de estreno.