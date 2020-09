Llegó la hora de decir adiós. Nintendo ha descontinuado la producción de todos los modelos de la portátil 3DS. El sitio oficial de la compañía en Japón declaró a esta consola como “fuera de producción”.

El comunicado de Nintendo Japón coincide con las modificaciones que ha hecho la empresa en la web estadounidense, al borrar toda mención de la consola portátil 3DS en las últimas horas, según reportó The Verge.

Todo indica que Nintendo está moviendo las fichas para anunciar finalmente que la 3DS desaparecerá por completo, aunque la compañía de Kyoto no ha especificado si continuará el soporte técnico al dispositivo.

Recordemos que la Nintendo 3DS salió al mercado en 2011 y tuvo versiones como 3DS XL, New 3DS y 2DS XL. A lo largo de nueve años, Nintendo vendió más de 75 millones de unidades. Aunque parezca un éxito, lo cierto es que la cifra fue menos de la mitad de la de su predecesora, la recordada DS.

NINTENDO | Nuevo juego

¡Qué tal sorpresa! El Nintendo Direct Mini: Partner Showcase anunció que Ori and the Will of Wisps estará disponible para la consola híbrida Nintendo Switch. Lo mejor es que confirmaron la edición coleccionista de este popular título.

La edición coleccionista de Ori and the Will of Wisps para Nintendo Switch tiene un precio de 150 dólares e incluye los siguientes objetos:

Una caja que brilla en la oscuridad

Una pieza de arte de Ori en terminado de vitral

La guía The Flora and Fauna of Ori

Un zine de sketchbook con arte raro de la producción

Un set de cartas coleccionables

Un pin que brilla en la oscuridad

Cartas descargables de los soundtracks de Ori and the Blind Forest y Ori and the Will of the Wisps, de Gareth Coker

Las ediciones físicas de Ori and the Blind Forest y Ori and the Will of the Wisps