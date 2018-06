Nintendo en E3 2018: el nuevo Super Smash Bros. trae de regreso a todos los personajes

Super Smash Bros. Ultimate es el nuevo título de la saga del juego peleas. Nintendo aprovecho la oportunidad de la E3 2018 para anunciar el regreso de todos los personajes que alguna ves estuvieron presentes en entregas anteriores.

Todas las variaciones de los personajes también estarán disponibles en el nuevo Super Smash Bros. ; no obstante, Nintendo no presentó novedades con respecto a la plantilla de luchadores. No se descarta que vayan a seguir actualizando el título.

La Electronic Entertainment Expo , más conocido como la E3 , celebra su vigésimo cuarta edición este año, con participantes de lujo como son Sony con PlayStation, Microsoft con Xbox, Bethesda, Electronic Arts, Square Enix, Ubisoft, Nintendo y muchas otras empresas.



Nintendo fue la encargada de cerrar el evento con su 'Direct', donde se presentaron las novedades de la Nintendo Switch de cara a lo que resta del 2018 y el 2019. Puedes ver toda la conferencia en el siguiente enlace de YouTube .