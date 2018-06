Nintendo en E3 2018: en Pokémon Let's Go! Mew será exclusivo de la Pokéball Plus [VIDEO]

Nintendo siguió el orden de las conferencias con su Nintendo Direct en la E3 2018 , donde mostraron numerosas novedades para su temporada 2018-2019. Entre ellas, dieron más detalles de Pokémon Let's Go! y su accesorio, la P okéball Plus.

Y es que esta última vendrá con un Pokémon dentro para comenzar nuestra aventura: Mew , el Pokémon Mítico de la región de Kanto, estará dentro de todas las Pokéball Plus para poder transferirlo en Pokémon GO o Pokémon Let's Go! Pikachu o Eevee.

La Electronic Entertainment Expo , más conocido como la E3 , celebra su vigésimo cuarta edición este año, con participantes de lujo como son Sony con PlayStation, Microsoft con Xbox, Bethesda, Electronic Arts, Square Enix, Ubisoft, Nintendo y muchas otras empresas.



Nintendo fue la encargada de cerrar el evento con su 'Direct', donde se presentaron las novedades de la Nintendo Switch de cara a lo que resta del 2018 y el 2019. Puedes ver toda la conferencia en el siguiente enlace de YouTube.