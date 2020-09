Las cosas se ponen difíciles para Nintendo en Europa. Un grupo francés demandó a la compañía nipona por la supuesta mala calidad de sus periféricos, lo que podría ser un caso de obsolescencia programada en perjuicio del consumidor.

El grupo UFC-Que Choisir argumentó su demanda en una ley de 2015 sobre el proceso de transición energética y crecimiento ecológico en Francia. De acuerdo con la denuncia, Nintendo habría cometido la falta de comercializar productos de vida útil reducida, lo que tiene una pena de hasta dos años de cárcel y multas de hasta 5% de las ventas anuales.

No es la primera vez que UFC-Que Choisir demanda a Nintendo. En 2019, el grupo hizo un reclamo público por la fragilidad de los mandos de la consola Nintendo Switch. Los abogados de Que Choisir plantearon dos causas potenciales del problema en los Joy-Con Drift: una falla prematura de los tableros de circuitos impresos o un fallo que deja entrar demasiada suciedad en el mando.

De acuerdo con la legislación francesa, la obsolescencia programada se define “por el conjunto de técnicas mediante las cuales un vendedor pretende reducir deliberadamente la vida útil de un producto con el fin de aumentar su tasa de sustitución”.

NINTENDO 3DS

Hace un tiempo informamos que Nintendo había detenido la producción de la consola portátil 3DS. Por suerte para muchos, el soporte online seguirá disponible en beneficio de los actuales propietarios de una 3DS.

El plan de Nintendo es seguir ofreciendo acceso a sus servicios online a todas las variantes de la 3DS. Es decir, los usuarios del New 3DS, New XL, 2DS y New 2DS XL seguirán contando con su tienda digital durante unos años más.

“La biblioteca existente de más de 1,000 juegos de Nintendo 3DS contiene muchos títulos aclamados por la crítica y puede proporcionar años de contenido para explorar y disfrutar”, explicó Nintendo en un comunicado.