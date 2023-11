Continúan los rumores sobre la Nintendo Switch 2, y no precisamente por lo que prometerá en beneficio de los exigentes jugadores. Varios apuntes al hardware de la futura consola híbrida de Nintendo apuntarían a que seguirá pisando los talones a la potencia de las consolas de generación actual, es decir, de la PlayStation 5 y Xbox Series X/S.

Fuentes cercanas al gigante japonés señalaron que la Nintendo Switch 2 tendrá en su sistema el DLSS de NVIDIA pero sin DLA, por lo que la resolución máxima sería 1440p. Las consolas de la competencia, mientras tanto, vienen operando a 4K y eso es algo a lo que los usuarios están acostumbrados.

De acuerdo con Richard Leadbetter, fundador de Digital Foundry, explica que el uso del DLA “haría que el DLSS fuera ‘gratis’ o, al menos, mucho menos costoso a nivel computacional”, permitiendo que el procesador Tegra T239 de la Nintendo Switch 2 (dato sin confirmar) haga uso del reescalado de imagen de DLSS sin exigir de más al hardware. Es importante precisar que no siempre el DLA significa mejor rendimiento gráfico; el esfuerzo adicional por la sincronización del procesador con la gráfica haría que el ahorro de recursos no sea significativo.

Nintendo no se caracteriza por la potencia gráfica de sus nuevas consolas. La Nintendo 64 sería la excepción en la década de los noventa, pero no pudo contra la primera PlayStation de Sony. Hoy en día, y precisamente desde la Wii, Nintendo sabe capitalizar la legión de fans que esperan más novedades de sus franquicias favoritas (Super Mario Bros., The Legend of Zelda y un largo etcétera) sin prestar especial atención a la potencia gráfica de las consolas. Gozar de un buen repertorio de juegos exclusivos hace que Nintendo tenga ciertas libertades a la hora de competir contra Sony y Microsoft.

Recuerda que esta información sobre el hardware de la Nintendo Switch 2 no es oficial ni ha sido confirmada por la gran N. De hecho, tampoco hay fecha para la salida de la futura consola. Los rumores apuntan a que recién la veríamos a fines de 2024.

Batman llega a Nintendo Switch

Warner Bros. Games y DC han revelado hoy el tráiler oficial de lanzamiento de Batman: Arkham Trilogy, la próxima recopilación de los galardonados videojuegos de Rocksteady Studios que reúne Batman: Arkham Asylum, Batman: Arkham City y Batman: Arkham Knight en un icónico paquete, que llegará por primera vez a Nintendo Switch el el 1 de diciembre de 2023.

Además, y gracias al tráiler de lanzamiento, podemos apreciar la jugabilidad de los tres aclamados títulos en la plataforma de Nintendo, junto con un primer vistazo al nuevo traje del personaje de Batman inspirado en la exitosa película de Warner Bros Pictures The Batman, que estará disponible en exclusiva en Batman: Arkham Knight en Nintendo Switch en el lanzamiento (1 de diciembre) y disponible en Batman: Arkham Knight en PlayStation 4, Xbox One y PC a partir del 15 de diciembre.