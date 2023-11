El juicio antimonopolio de Google contra Epic trae bastante cola. Fue, mediante el proceso, como supimos que Google intentó establecer un acuerdo con Netflix para tarifas de compra con descuento dentro de la aplicación. Ahora, se supo que el gigante tecnológico intentó algo parecido con Spotify.

El portal The Verge informó que Spotify solo tuvo que pagar el 4% de lo que ganó de los usuarios que eligieron realizar pagos a través de Google como comisión de Play Store, una cifra considerablemente menor respecto a las demás empresas que comisionan el 15%. La única manera de evadir el pago es que los usuarios opten por el método de transacción interno en vez de los servicios de Google.

Dan Jackson, el portavoz de Google, reconoció la diferencia en las tarifas y explicó que se debe a las “asociaciones de inversión clave” para mejorar la experiencia del usuario.

Digamos que Spotify es tan popular en la industria de las aplicaciones que “merece” un trato diferenciado y eso es lo mismo que se intentó con Netflix. Supuestamente, Google ofreció al servicio de películas y series por streaming una tasa de descuento del 10%. El vicepresidente de desarrollo de negocios de Netflix, Paul Perryman, confirmó el dato pero la compañía decidió rechazar la oferta.

Lo revelado en el juicio antimonopolio de Google contra Epic no hace más que echar luz sobre los acuerdos clandestinos en una plataforma en la que no todos compiten bajo las mismas condiciones. Desconocemos si es que esta nueva información afectará a los precios de Spotify para los usuarios de Google en el futuro, porque no hay ninguna acción legal al respecto. Además, el acuerdo es entre empresas privadas y eso no tendría por qué cambiar. Solo queda esperar al cierre del juicio antimonopolio de Google contra Epic para saber cuáles son las acciones que tomarán las autoridades estadounidenses.

Spotify mejora en TV

Spotify se actualiza para ofrecer una mejor experiencia a quienes disfrutan de la música a través de los televisores inteligentes. La plataforma de streaming acaba de presentar su nueva versión para Smart TV con el objetivo de facilitar la búsqueda de contenido.

Los cambios hechos por Spotify los notarás al instante desde la página de Inicio. Allí se mostrarán las canciones más escuchadas y las listas “Hecha para ti” junto a los álbumes o podcast reproducidos recientemente.

“Prepárese para una mayor facilidad al cambiar entre cuentas de usuarios domésticos, una mejor visibilidad de lo que se reproduce a continuación, una página de inicio preparada para el descubrimiento y más control sobre su experiencia auditiva con estos cambios que se implementan hoy”, señaló la compañía en su sitio oficial.