Resident Evil 2 Remake no era la única carta bajo la manga de Capcom . La compañía desarrolladora de videojuegos confirmó el lanzamiento de más juegos para la consola Nintendo Switch .



“Actualmente tenemos Monster Hunter XX Nintendo Switch Ver. disponible para Nintendo Switch y planeamos seguir desarrollando otros títulos para esta plataforma en el futuro” , respondió Capcom sobre sus intenciones con la consola híbrida de Nintendo .



No hay que tomar esta iniciativa con mucha expectativa, pues quizá no veamos todo el catálogo de Capcom dentro de la Nintendo Switch , sino proyectos muy puntuales. Al parecer están más interesados en el aspecto tecnológico.



“Adicionalmente, en el futuro quisiéramos enfocarnos en eSports, además de desarrollar videojuegos que aprovechen las mejoras de conexión a Internet en smartphones y aquellos que tienen soporte para las continuas mejoras visuales en televisiones”

