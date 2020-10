¿Nintendo Switch con Xbox Game Pass? Ejecutivo de Microsoft habló sobre este rumor

¿Será cierta tanta maravilla? No es un secreto que Microsoft y Nintendo compartan material exclusivo, como sucedió con Cuphead y Ori and the Blind Forest en la consola Nintendo Switch o la aparición de Steve de Minecraft en Super Smash Bros. Ultimate, por lo que no sería alocado imaginar el Xbox Game Pass en las plataformas de Nintendo.

Quien salió a hablar de la relación entre Xbox y Nintendo fue Phil Spencer, ejecutivo de Microsoft, para el portal de Kotaku.

“Tenemos una muy buena relación con Nintendo. Y creo que vemos nuestro trabajo de manera muy sinérgica, en términos de tratar de hacer crecer el mercado. Y simplemente lo hace fácil. Cada conversación que hemos tenido con ellos ha sido realmente fácil”, declaró.

Sin embargo, para Spencer, “no ve sostenible” planear cada nuevo juego considerando un futuro lanzamiento para Nintendo Switch. La solución que plantea es la expansión del ecosistema de Xbox con el Game Pass. El problema es que “las otras plataformas de la competencia no están interesadas en tener un ecosistema Xbox en su hardware”.

Entonces, la llegada del Xbox Game Pass a Nintendo Switch es algo que aún debe negociarse. Desde el equipo de Spencer, las cartas están puestas sobre la mesa para que los fabricantes muestren su interés por el proyecto.

NINTENDO | Servicio online

Buenas noticias para quienes tengan una consola Nintendo Switch... Al menos, para los jugadores que no estén ubicados en Sudamérica. La compañía de Kyoto anunció la versión de prueba del servicio Nintendo Switch Online.

Nintendo Switch Online es un servicio de pago que ofrece el juego en línea (compatible con Splatoon 2, ARMS, Mario Kart 8 Deluxe, Mario Tennis Aces y Super Smash Bros. Ultimate), acceso al catálogo de juegos NES y Super NES, el guardado de datos en la nube, la app para dispositivos inteligentes y ofertas exclusivas.

Nintendo Switch Online tiene varias cuotas según el tiempo de suscripción. Un mes cuesta 3.99 dólares, mientras tres meses sale por 7.99 dólares. Si quieres todo el año, pagarás 19.99 dólares. También hay una suscripción familiar de hasta ocho usuarios pagando 34.99 dólares.