Se acabaron las esperanzas de jugar Shadow of the Tomb Raider en la Nintendo Switch. Heat Smith, diseñador en Eidos Montreal, reveló que no hay planes dentro de la desarrolladora para adaptar el título a la consola híbrida de Nintendo.



Smith señaló en una entrevista con GameSpot que la Nintendo Switch no es la consola adecuada para un videojuego como Shadow of the Tomb Raider. Enfatizó, en cambio, que los esfuerzos de Eidos Montreal están dedicados a las versiones para PlayStation 4 , Xbox One y PC.



Shadow of the Tomb Raider saldrá al mercado el 14 de septiembre. Actualmente el proyecto se encuentra en su etapa Gold de desarrollo.

