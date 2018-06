Nintendo Switch prepara una gran sorpresa para sus usuarios. Sucede que Fortnite , el exitoso videojuego de las consolas PlayStation 4 y Xbox One , aparece en la eShop de Nintendo .



¿Qué quiere decir esto? Pues que Nintendo está allanando el terreno para la llegada de Fortnite en un futuro no muy lejano.



El descubrimiento no es tan contundente como parece. No esperes ver un gameplay , por ejemplo, sino una serie de archivos referidos a Fortnite que significaría el aterrizaje de este exitoso Battle Royale a la consola japonesa.



@SciresM (Foto: Twitter) @SciresM (Foto: Twitter)

El dato fue filtrado por @SciresM de Twitter , quien subió una captura de una nota en la propia eShop en la que se encontraba un archivo de actualización y un logo.



¿Será que Nintendo esperará a la E3 2018 para confirmar tremenda novedad? Solo el tiempo lo dirá.