Nintendo Switch sigue en problemas por culpa de los Joy-Con Drift. Unas diez las autoridades europeas buscan, a través de la vía legal, que Nintendo ofrezca una mejor calidad de sus mandos.

La Asociación de Consumidores de los Países Bajos y otros nueve organismos están recogiendo los testimonios de jugadores que hayan tenido un problema con el periférico de la Nintendo Switch. Hasta el momento, la demanda ha recolectado los comentarios de más de 2500 personas.

“Nintendo sigue vendiendo sus consolas con los mismos problemas y no está dando ningún paso en particular para arreglarlo. Por lo que nos concierne se están haciendo las cosas mal. [...] Hemos tomado esta decisión porque creemos que Switch no va a ser una consola que dure tanto como los jugadores esperan. Además, las opciones para arreglarla son limitadas, y en ocasiones se fuerza a los consumidores a tener que acceder a recambios caros”, señalan los denunciantes.

La Asociación de Consumidores de los Países Bajos anunció que planean conversar con los ejecutivos de Nintendo para llegar a un acuerdo o plantear la denuncia contra la compañía.

NINTENDO SWITCH | Guía

La más reciente actualización de la Nintendo Switch hace posible que los usuarios puedan compartir imágenes de sus videojuegos favoritos de manera más fácil. Te contamos qué deberás hacer para enviar este material a tu smartphone o computadora. ¡No necesitas ser especialista en el tema!

El parche 11.0.0 de la Nintendo Switch es la solución que miles de jugadores esperaban desde el lanzamiento de la consola. Antes de la actualización, debías publicar tus videos y capturas de pantalla en redes sociales, hacer la descarga y después eliminar la publicación.

Selecciona el ícono “Álbum” en la pantalla de inicio de la Switch.

En la pantalla Álbum, resalta una captura de pantalla o un video, y después presiona el botón A para abrir el menú “Compartir y editar”.

El sistema te preguntará cómo deseas compartir tus capturas de pantalla. Selecciona “Enviar a smartphone”.

Selecciona “Sólo esta” para enviar solo una captura de pantalla, o “Enviar un grupo” para seleccionar y enviar hasta diez capturas de pantalla.

Aparecerá un código QR en la pantalla de la Switch. Escanéalo con la aplicación de la cámara de tu teléfono. Ambos dispositivos se sincronizarán a través de wifi.

Ahora se mostrará un segundo código QR. Escanea este para enviar los archivos seleccionados a tu teléfono.

Espera a que se abra la página de descarga en la aplicación de navegación de tu smartphone. Esto puede tardar unos minutos, pero los archivos se descargarán automáticamente cuando estén listos.

Pulsa “Finalizar” en la Switch para cerrar la herramienta para compartir.

Repita para todas las imágenes y videos que desees transferir.